ГК 1520 внедрила МПЦ-ЭЛ на крупнейшем агропромышленном комплексе Черноземья

Специалисты ГК 1520 впервые внедрили систему микропроцессорной централизации на агропромышленном объекте. Цифровая система разработки и производства Дивизиона ЖАТ будет управлять железнодорожными грузоперевозками крупнейшего в Черноземье производственно-логистического комплекса «Курскагротерминал». Об этом CNews сообщили представители ГК 1520.

Микропроцессорами и СЦБ оборудовали стрелочные переводы станции Касторная-Новая. Через нее идет грузооборот для главного предприятия комплекса – маслоэкстракционного завода по переработке сои, подсолнечника и рапса мощностью 1 млн тонн в год. В систему централизации включили также 12 км новых путей, построенных ООО «Курскагротерминал» для эффективной транспортной логистики.

С помощью МПЦ-ЭЛ персонал станции будет удаленно управлять стрелками и светофорами, автоматически строить маршруты поездов по заданным параметрам, диагностировать предотказные состояния, контролировать занятость путей с помощью системы счета осей. Предусмотрен обогрев стрелочных переводов для защиты от снега и наледи.

В дальнейшем на данном участке планируется внедрение системы мониторинга движения подвижного состава (разработки и производства Дивизиона ЖАТ). Она в реальном времени будет отображать вагоны и локомотивы с учетом технологических связей, что позволит контролировать состояние вагонного парка и длительность простоев.

В итоге увеличится пропускная способность линий, снизятся эксплуатационные расходы, сократятся интервалы следования грузов.

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Группа компаний 1520 – российский производственно-строительный холдинг, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.