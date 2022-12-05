«Инфосистемы джет» внедрила омниканальную платформу для крупнейшего сотового оператора Beeline в Кыргызстане

ИТ-компания «Инфосистемы джет» внедрила омниканальную платформу для контактного центра ООО «Скай мобайл» в Кыргызстане. Платформа глубоко интегрирована с внутренними инфомационными системами компании, в ней настроены специальные модули под задачи оператора. Система размещена на двух площадках ЦОД в городах Бишкек и Ош, каждая из которых может работать автономно. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

ООО «Скай мобайл» (торговая марка Beeline) — оператор сотовой связи Кыргызстана. Оператор покрывает территорию, на которой проживает 90% населения страны, и обслуживает пользователей, говорящих на трех языках: кыргызском, узбекском и русском.

При внедрении новой платформы контактного центра специалисты «Инфосистемы джет» перевели ядро телефонии на современный протокол SIP (Session Initiation Protocol), перенесли «дерево» IVR (система голосового меню) и настроили логику сценариев самообслуживания абонентов.

Важным этапом проекта стала интеграция платформы с информационными системами оператора связи. Например, интеграция с внутренним биллингом (системой, которая тарифицирует абонента, ведет учет баланса и услуг) позволит операторам контактного центра принимать обращения клиентов в едином окне и при каждом обращении абонента видеть карточку клиента с полной историей обслуживания и обращений.

«Переход на новую платформу позволил нам улучшить качество обслуживания клиентов, а, значит, и степень их удовлетворенности нашим сервисом. Работы по проекту были выполнены на высоком профессиональном уровне, — сказала Екатерина Бородкина, руководитель службы управления по информационным технологиям Beeline. — В наших ближайших планах, — дальнейшее развитие новой платформы».

Так как пользователи сотовой связи в Кыргызстане говорят на трех разных языках, специалисты ИТ-компании реализовали специальный модуль, который озвучивает клиенту баланс на нужном языке. Кроме того, по запросу компании был добавлен модуль автоматизированного исходящего обзвона для информирования абонентов о массовых инцидентах.

В целях повышения эффективности работы контакт-центра, была обновлена система записи разговоров, в которой теперь есть автоматическая функция контроля качества работы операторов. Также в «Инфосистемы джет» разработали детальную операционную отчетность для управления контактным центром, что позволяет телеком-компании оценивать и улучшать работу операторов.

«Мы провели миграцию с минимальными простоями, чтобы ООО “Скай мобайл” не прерывал сервис для своих клиентов, — отметил Юрий Липкин, руководитель группы внедрения контактных центров «Инфосистемы джет». — Чтобы сделать переход на новую систему максимально незаметным, мы сначала провели переключение менее загруженных линий клиентской поддержки, убедились, что все работает корректно, и только потом провели миграцию основной горячей линии».

***

ООО «Скай Мобайл» (Beeline Кыргызстан) — оператор сотовой связи Кыргызстана. Компания предоставляет услуги сотовой связи в стандартах GSM-900/1800. Оператор покрывает территорию, на которой проживает 90% населения страны.

«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Штат — более 1800 сотрудников.

Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.