Более 250 тыс. семей в Подмосковье оформили выплаты на детей от трех до семи лет онлайн с начала 2022 года

«Семьи Московской области, где есть дети от трех до семи лет, могут оформить онлайн ежемесячную выплату. Услуга входит в топ-5 по популярности в 2022 г., за пособием обратились более четверти миллиона раз», – сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Информация по услуге «Назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» доступна на портале госуслуг Московской области. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА. Воспользоваться порталом можно как дома с любого устройства, так и в цифровой зоне МФЦ Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выплату могут получить родители или законные представители ребенка, которые постоянно проживают в Подмосковье. Доход на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума в регионе за II квартал прошлого года. Если обратиться за пособием в 2022 г., то среднедушевой доход не должен быть выше 13 580 руб., в 2023 г. – 16 223 руб.

Если в семье несколько детей от трех до семи лет включительно, то выплату назначат на каждого ребенка. Размер ежемесячной выплаты составит 50% прожиточного минимума на ребенка в Подмосковье: при обращении в 2022 г. – 6 765 руб., в 2023 г. – 7 868 руб.