«Росэнергоатом» повысит в 2023 году уровень киберзащищенности за счет нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК)

Концерн «Росэнергоатом» (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») успешно завершил тестирование нового отечественного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для обеспечения высокого уровня информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Росэнергоатома».

Импортонезависимое программно-аппаратное решение, созданное совместно российскими компаниями в области кибербезопасности (Positive Technologies) и производства ИТ-оборудования («Delta Computers»), планируется запустить в промышленную эксплуатацию уже в 2023 г.

Решение включает систему мониторинга событий информационной безопасности и выявления инцидентов MaxPatrol SIEM, систему поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), продукт для защиты от целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО PT Sandbox, а также высокопроизводительное серверное оборудование Delta Tioga Pass и модули хранения на базе NVMe-дисков Argut.

По словам директора департамента управления ИТ-проектов и интеграции АО «Концерн «Росэнергоатом» Олега Шальнова, сегодня, когда в России особое внимание уделяется импортозамещению и созданию отечественного программного обеспечения, данное решение позволит компании безболезненно отказаться от иностранного «железа», сохранив при этом как необходимый уровень защищенности от кибератак, так и соблюдение всех требований российского законодательства по информационной безопасности в части импортозамещения.

«Создание импортозамещенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) — одна из стратегических инициатив госкорпорации “Росатом” по достижению технологического суверенитета России. Использование ПАК позволяет нам выполнить задачи по импортозамещению аппаратной части уже используемых или вновь внедряемых отечественных программных систем, получить сбалансированные и горизонтально масштабируемые аппаратные решения с прогнозируемыми параметрами качества работы и стоимости владения на всем жизненном цикле решения», — сказал Олег Шальнов.

«По нашим данным, промышленность традиционно и энергетика входят в топ-3 атакуемых злоумышленниками отраслей. Созданное совместно c Delta Computers решение с одной стороны учитывает наши знания об актуальных киберугрозах, а с другой —понимание требований компаний к уровню производительности оборудования и модулям хранения данных. Все это позволило нам представить то решение, которое максимально быстро сможет предоставить пользователям рабочие инструменты для своевременного выявления угроз», — отметил Сергей Рыбкин, инженер отдела пилотирования, внедрения и сопровождения, Positive Technologies.

«Информационная безопасность — сфера, значение которой в текущих условиях имеет особую важность для бизнеса. Продукты Positive Technologies способны существенно повысить уровень защищенности любой российской компании, а созданная совместными усилиями синергия с нашим оборудованием позволяет внедрять данное решение в инфраструктуру компаний как готовый комплекс, затрачивая минимум ресурсов и времени», — сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

Решение подойдет для компаний среднего и крупного бизнеса, работающих с высоким уровнем рисков в сфере информационной безопасности. Оно поможет эффективно и быстро обеспечить безопасность инфраструктур в различных отраслях: энергетика, финансовый сектор, промышленность, ритейл, фармацевтика и др.

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Positive Technologies – разработчик решений для кибербезопасности. Технологии и сервисы компании используют более 2300 организаций по всему миру.

Delta Computers – российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО. Производственная площадка Delta Computers объединяет разработчиков серверного оборудования и специалистов по разработке микроконтроллерного программного обеспечения.

АО «Концерн Росэнергоатом» является предприятием электроэнергетической отрасли России и компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.