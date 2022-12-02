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Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом»

Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом».

Проект был направлен на унификацию процессов и форм бюджетов. Опираясь на это, специалисты Efsol спроектировали формы бюджетов, состав статей и показателей бюджетов, максимально используя типовой функционал решения. После реализации проекта на 50% уменьшилось время заполнения бюджетов сотрудниками различных ЦФО, а подготовка и сдача управленческой отчетности ускорилась на 50%.

«Максимателеком» – технологическая компания, которая занимается развитием цифровых сервисов, реализует высокотехнологичные инфраструктурные проекты для бизнеса и государства. Входит в число системообразующих предприятий, обеспечивает непрерывную работу компонентов критической инфраструктуры и предоставляет сеть передачи данных для единого доступа к городским цифровым сервисам в Москве.

Проект автоматизации бюджетирования стартовал с целью получения достоверной и своевременной информации о финансовом состоянии компании на базе программных продуктов «1С».

Система автоматизации бюджетирования для компании «Максимателеком» была реализована на базе решения «1С:Управление холдингом». Компания полностью отказалась от формирования мастер-бюджетов в MS Excel за счет применения единой методологии и отсутствия рисков внесения изменений в НСИ и модель на уровне пользователей.

После реализации проекта появилась возможность отражать и вести в системе прогноз, план и факт по проектам. Исключены неудобства и ошибки из-за использования Microsoft Excel. Настроены права пользователей системы в разрезе динамически меняющихся данных.

Также автоматизированы правила сбора факта/прогноза для 390 статей бюджета (БДДС, БДР и Баланса). Вся информация вводится в систему единоразово. Все правила бюджетирования проработаны и описаны в регламенте для персонала компании.

Диана Кириллова, главный финансовый контролер компании «Максимателеком», сказала: «Во время выполнения проекта проведена детальная аналитика бизнес-процессов, разработаны рабочие инструменты, предложены понятный и удобный план работ, и качественно реализован проект по автоматизации процесса бюджетирования в рамках управленческого блока «1С:Управление холдингом».

Автоматизация процесса бюджетирования позволила компании «Максимателеком» сократить время заполнения бюджетов на 50% и ускорить процесс подготовки и сдачи отчетности.

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