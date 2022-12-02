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Более 200 тыс. заявлений подали жители Подмосковья на получение субсидии на оплату ЖКУ

Услуга «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» входит в топ-10 самых популярных на региональном портале госуслуг. В электронной форме заявления появился еще один «умный» сервис. Теперь можно проверить, было ли подано заявление на услугу ранее. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сервис предпроверки ранее поданного заявления внедряется, чтобы жители не подавали одновременно сразу несколько заявок на одну и ту же услугу и не получали отказы. Сейчас заполнить электронную форму очень просто: банковские реквизиты система проверит автоматически, также не нужно сверять документы в МФЦ. Следует лишь дождаться ответа от ведомства», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Обратиться за услугой могут жители Московской области, в том числе граждане Белоруссии и Кыргызской республики, которые имеют регистрацию в Подмосковье. Подать заявление можно, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от совокупного дохода семьи. Субсидия предоставляется, если нет долгов по оплате ЖКУ за последние три года. Размер субсидии зависит от размера стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилого помещения.

Заполнить заявление на получение субсидии можно на регпортале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка». Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет в течение 10 рабочих дней.

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