Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя»

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов обеспечила высокоскоростным интернетом село Толбага Петровск-Забайкальского района. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с стал доступен почти 500 толбагинцам, живущим у музея древностей под открытым небом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Толбага расположена на правом берегу реки Хилок, в 47 километрах от райцентра — города Петровск-Забайкальского, и более чем в 400 километрах от Читы. В отдаленном селе проживает около 500 человек, которые прежде получали связь от базовых станций, расположенных в соседних селах и на трассах. Теперь в Толбаге есть «своя» голосовая связь и мобильный интернет.

После установки нового телеком-оборудования МТС местным жителям и приезжим стали доступны все современные цифровые сервисы на больших скоростях: звонки по видеосвязи, госуслуги, онлайн-магазины, просмотр сериалов, фильмов и телепрограмм в онлайн-кинотеатрах, удаленная учеба и работа.

«Сегодня без связи обойтись сложно – все государственные услуги переведены в электронный вид, можно заказывать товары онлайн, отслеживать почтовые отправления. Нужно вести переписку и делать созвоны по работе и учебе. Многие жители малых забайкальских сел трудятся вахтовым методом на предприятиях Забайкалья, Амурской области, Якутии и других регионов, таким людям важно общаться с родными. В 2022 г. мы запустили связь в самых отдаленных селах Забайкальского края. Впервые 4G получили Катаево, Доно, Кайластуй, Кадая, Новая Заря, Улятуй, Долгокыча, Бурулятуй и многие другие. На очереди Ульхун-Партия», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

Многие из подключенных сел являются памятниками природы и археологии под открытым небом. В Толбаге находится древнее поселение начала позднего палеолита, которое археологи изучают с 70-х годов прошлого века. Теперь работа ученых может продвигаться быстрее: не выезжая с раскопа, можно оцифровывать артефакты, загружать в электронные сетевые хранилища для обсуждения с коллегами и последующего изучения.

Подключение села Толбага к мобильной связи МТС реализовано по программе министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.