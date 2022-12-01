Уральские машиностроители перешли на российский сервис для видеоконференций от МТС

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов предоставила Уральскому гидромашиностроительному заводу услугу удаленной конференц-связи на основе цифрового решения Webinar. С его помощью уральские машиностроители смогут в удаленном формате проводить совещания с представителями филиалов предприятия в городах России, презентовать свои технологии клиентам, проводить видео-собеседования с соискателями вакансий. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Посредством платформы менеджмент завода планирует организовывать онлайн-конференции, где смогут одновременно принимать участие до 10 тыс. пользователей и до 30 спикеров могут вступать в диалог, демонстрировать слайды и видеоконтент, письменно общаться в чатах. Webinar имеет как web-версию, так и приложение для мобильных устройств и не требует от заказчика приобретения дополнительного оборудования.

Webinar является полностью отечественной разработкой и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

«Лавинообразный рост спроса на защищенные телекоммуникационные сервисы среди наших корпоративных клиентов начался ещё два года назад в период пандемии коронавируса. Но в этом году он приобрёл выраженную направленность в сторону отечественных цифровых облачных решений. Онлайн-платформа Webinar с успехом заменяет целый ряд зарубежных продуктов. Доступность её серверов не зависит от мировой экономической и политической конъюнктуры. Интерфейс программы на русском языке. Страница вебинара имеет возможность брендирования логотипами и корпоративными цветами заказчика. А техподдержка оказывается 365 дней в году 24 часа в сутки», – сказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

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Компания Webinar Group была приобретена ПАО «МТС» в июле 2022 г. Компания работает с 2008 г., предоставляя свой продукт примерно для 600 тыс. вебинаров в год. Среди клиентов Webinar Group такие компании, как: ВТБ, «СКБ контур», «Ренессанс страхование», «1С-битрикс».

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.