Система предиктивной аналитики «Атоммайнд» включена в реестр отечественного ПО

Информационная система прогнозирования качества изделий и состояния оборудования, созданная в ТВЭЛ, внесена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры. Основной класс ПО, присвоенный цифровому решению, – «Средства интеллектуального анализа данных (Data Mining)».

«Атоммайнд» представляет собой low-code-платформу, которая встраивается в ИТ-ландшафт предприятия и обеспечивает быструю разработку сервисов и приложений. Благодаря анализу факторов, влияющих на характеристики изделий, мгновенному прогнозированию отклонений при их создании, а также возможности пересматривать технологические параметры производственных процессов для увеличения выхода годного, платформа станет полезным инструментом для технологов, операторов и других сотрудников, отвечающих за качество готовой продукции.

Функциональность «Атоммайнд» включает механизм прогнозирования технического состояния оборудования. За счет непрерывного мониторинга и своевременной диагностики система определяет вероятность наступления отклонений в работе оборудования и позволяет устранить дефекты еще до того, как они успеют повлиять на ход производства.

«Созданная в ТВЭЛ система предиктивной аналитики – это возможность уменьшить долю брака готовой продукции и перейти от планового ремонта оборудования к ремонту по требованию. Наши прогнозы для потенциальных клиентов – рост производительности оборудования на 3-5%, а также экономия на техобслуживании и капитальных затратах на 5-10%. Помимо этого, встроенные в Атоммайнд инструменты позволят решать многие нестандартные бизнес-задачи. Например, прогнозирование себестоимости готовой продукции или анализ цифрового следа сотрудника», – отметил директор по цифровизации ТВЭЛ Евгений Гаранин.