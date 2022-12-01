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«РТ МИС» модернизировал подсистему «Поликлиника»

«РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», модернизировал подсистему «Поликлиника». Основные изменения коснулись интерфейса автоматизированных рабочих мест врача поликлиники, стоматолога, регистратора, администратора медицинской организации, а также логики некоторых бизнес-процессов.

По статистике амбулаторно-поликлиническую помощь получают около 80% всех пациентов. Профилактические мероприятия, а также обслуживание населения участковым врачом являются важными направлениями деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. Охват прикрепленного населения диспансеризацией — один из показателей эффективности работы поликлиники. Обновленная подсистема «Поликлиника» позволяет оцифровать этот бизнес-процесс в больнице, выстроить маршрут по кабинетам с учетом расписания врачей. Такой подход сокращает время прохождения диспансеризации, делает услугу более доступной и понятной для населения.

Основная нагрузка в поликлиническом звене ложится на участкового терапевта, поэтому для удобства работы с прикрепленным населением в подсистему добавлен раздел «Сигнальная информация врача». С помощью фильтров терапевт может оперативно знакомиться с событиями на своем участке и увидеть вызовы скорой помощи, данные пациентов, выписанных из стационара, открытые больничные листы, сведения о прошедших диспансеризацию, и другую важную информацию. Такие настройки позволяют врачу контролировать и грамотно организовывать работу с населением.

В обновленной версии «Поликлиники» также появилась новая функциональность в сервисе «Пакетные назначения». Стала доступна опция подбора времени и записи на услугу в один клик. То есть, направить пациента на несколько исследований можно из формы пакетных назначений, куда автоматически подтягивается расписание служб для записи на все виды диагностики.

Новая «Поликлиника» уже работает в республиках Адыгея, Бурятия, Дагестан, Марий Эл, а также Пермском крае, Владимирской, Калужской, Кировской областях и других регионах внедрения «ЕЦП.МИС». В дальнейшем все регионы компании «РТ МИС» будут переведены на модернизированную подсистему.

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