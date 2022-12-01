Орловские студенты разработают IoT-устройства для ЖКХ, безопасности и умного города

МТС оснастила студентов Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева специальными комплектами оборудования для разработки устройств интернета вещей. Наборы Development Kit позволят юным ученым создавать российские образцы IoT-устройств и ускорить вывод цифровых продуктов на рынок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С помощью специализированного набора студенты смогут разрабатывать российские образцы устройств на базе технологии интернета вещей. Созданные прототипы смогут собирать и передавать данные с различных устройств по сети NB-IoT. Такие решения позволяют отслеживать местоположение, показания приборов учета, параметры микроклимата и активно используются в сфере ЖКХ, безопасности, умного города и сельского хозяйства.

«Мы рады очередному совместному проекту с ОГУ имени И.С. Тургенева. По нашему прогнозу, общее количество интеллектуальных приборов учета коммунальных ресурсов в России вырастет до 39 млн к 2025 г., ими будет оснащена каждая вторая квартира. Уверен, что орловские студенты вместе с преподавателями разработают собственные прототипы IoT-датчиков, которые в перспективе позволят «закрыть» потребности российского рынка», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

«Наш приоритет – это исследования мирового уровня и подготовка высококвалифицированных кадров. Мы решаем задачи по развитию национального уровня исследований в области биотехнологий и биомедицинской фотоники, электроники и ИТ. Поэтому новое оборудование позволит нам не только разрабатывать, тестировать в реальных условиях IoT-устройства, но и внедрять результаты работы в приоритетные отрасли. Набор DevKit поможет сократить путь от исследований, разработки устройств и систем к их реализации», – отметил ректор ОГУ имени И. С. Тургенева Александр Федотов.

В комплект NB-IoT Development Kit входят отладочный набор плат, проводов, микроконтроллеров и антенн с возможностью подключения к ПК, доступ к IoT-платформе, доступ к сети NB-IoT и встроенный SIM-чип. За счет подключения к энергоэффективной сети NB-IoT, собранные устройства могут работать до 10 лет без замены батареи. При этом сама сеть имеет устойчивый сигнал даже в труднодоступных для других стандартов связи местах, например, в подвалах.

МТС обладает сетью NB-IoT, работающей в более чем 80 регионах России. В Орловской области сеть NB-IoT охватывает все города и районные центры, включая пригороды, ряд малых деревень и поселков, всего более 300 населенных пунктов, а также территорию ОЭЗ «Орел», ключевые инфраструктурные объекты региона и строящийся индустриальный парк «Новосильское шоссе».

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.