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Обновленный ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступен для заказа

«Инфотекс» выпустила новую версию программного комплекса ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0».

Новая версия программного комплекса ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступна для заказа. ViPNet Client обеспечивает безопасное подключение к защищенным ресурсам. С его помощью можно защитить информационные системы предприятия: системы документооборота, почтовую переписку, корпоративный мессенджер, подключение к системам видеоконференцсвязи и IP-телефонии, профильным системам, необходимым для обеспечения сценариев работы, например, мобильного обходчика, контролера на транспорте, сотрудника скорой медицинской помощи или сотрудника силовых структур.

Программный комплекс ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» может использоваться в государственных информационных системах, на объектах критической информационной инфраструктуры и при работе с персональными данными, в том числе в медицине. ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» в настоящее время проходит сертификационные испытания на соответствие требованиям ФСБ России к средствам криптографической защиты информации классов КС1 и КС2.

Российская мобильная операционная система «Аврора» для смартфонов и планшетов, разработанная компанией «Открытая мобильная платформа», позволяет создавать доверенные решения, которые минимизируют риски утечки или компрометации информации. ОС «Аврора» имеет сертификаты ФСБ России по уровню защиты информации от несанкционированного доступа класса АК2 и ФСТЭК России на соответствие требованиям профиля защиты операционных систем типа «А» 4 класса защиты и по 4 уровню доверия.

ОС «Аврора» и ViPNet Client позволяют строить в компаниях комплексную доверенную и безопасную мобильную среду и уже внедрены в проектах таких организациях, как «Интер РАО» и РЖД.

Обновленный ViPNet Client также поддержит совместную работу с новым поколением корпоративного мессенджера ViPNet CSS Connect, разработка которого для ОС «Аврора» идет в настоящее время.

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