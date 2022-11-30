VS Robotics представила ИИ-генератор скриптов для робота-оператора

Разработчики компании VS Robotics представили ИИ-генератор скриптов, который значительно сокращает ручной труд при создании скриптов для голосовых роботов. Об этом CNews сообщили представители VS Robotics.

В процессе создания скрипта голосового робота, как правило, участвуют методолог и скриптолог. Задача методолога – выстроить схему скрипта путем прослушивания исходных записей разговоров живых операторов с абонентами и определения наиболее частотных фраз и состояний диалога. Затем скриптолог формирует скрипт на языке робота. По предварительной оценке, использование ИИ-генератора сокращает время работы по созданию скрипта в 12 раз.

«ИИ-генератор минимизирует использование человеческих ресурсов при создании скрипта, в результате чего сокращаются финансовые расходы на его разработку. Это также влияет на снижение стоимости самой услуги и делает робота-оператора доступным не только для крупного бизнеса, но и для среднего и малого», – отметил директор по информационным технологиям VS Robotics Максим Овсянников.

Общий принцип работы ИИ-генератора скриптов заключается в транскрибации аудиозаписей разговоров и дальнейшем построении графа диалога на основе полученных данных. Информация в ИИ-генератор может загружаться из системы речевой аналитики от VS Robotics, что позволяет выбрать наиболее качественные диалоги, которые затем трансформируются в шаблон скрипта для робота-оператора.

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