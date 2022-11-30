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VK поможет бизнесу упростить работу с клиентами

VK расширила возможности платформы VK Customer Experience Hub. Благодаря новым инструментам бизнес сможет за 15 минут создать собственный чат-бот, чтобы отвечать на вопросы клиентов, записывать их на услуги, бронировать столы в ресторанах и решать другие задачи. Сервис уже доступен в закрытом тесте в центре бета-тестирования технологий для продвижения бизнеса. Об CNews сообщил представитель VK.

«Мы запустили платформу VK Customer Experience Hub год назад. С ее помощью компании управляют своими данными и персонализируют общение с клиентами в разных каналах. Решение работает на базе собственных технологий VK, которые активно применяются и в других продуктах компании для бизнеса. Сегодня платформа обрабатывает свыше 2 млн событий в минуту и отправляет более 350 млн персонализированных коммуникаций в месяц. При разработке сервиса мы изучали лучшие практики и старались сделать его настолько простым, чтобы любой пользователь мог создать свой чат-бот за 15 минут», — сказал Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK.

В сервисе будут доступны десятки вариантов готовых сценариев, которые каждый бизнес сможет быстро адаптировать под себя, чтобы запустить чат-бот. Например, для ответов на частые вопросы, регистрации участников на мероприятие, запланированной рассылки SMS или отправки сообщений пользователям, которые добавили товар в корзину, но не купили его.

Готовый чат-бот можно просто установить в разные каналы — в сообщество в соцсетях, аккаунт в мессенджере или на сайт. В дальнейшем возможности сервиса расширятся: к нему можно будет подключать внутренние системы, базы знаний и рекламные кабинеты. Это поможет алгоритмам быстрее обучаться так, чтобы пользователь мог получить ответ на любой вопрос без помощи сотрудников службы поддержки.

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