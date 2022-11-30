«Т1 консалтинг» повышает эффективность ИТ-поддержки для издательства «Эксмо»

Российский интегратор и разработчик «Т1 консалтинг» стал основным сервисным партнером издательской группы «Эксмо». Он осуществляет развитие корпоративной системы кадрового и регламентированного учета, расчета заработной платы на всех линиях технической поддержки. Это позволяет выявлять уязвимые места, исправлять серьезные программные ошибки и ликвидировать причины их возникновения. Об этом CNews сообщили представители группы «Т1».

Исторически «Эксмо» использовала внутреннюю систему корпоративного учета, созданную на базе «1С:УПП». Специалисты «Т1 консалтинг» автоматизировали создание документов бухгалтерского учета, реализовали возможность учета НДФЛ для авторских договоров и создали шаблоны договоров ГПХ для самозанятых.

В апреле 2022 г. издательство перешло на самостоятельное решение «1С:ЗУП 3.1». Аналитики «Т1 консалтинг» в сжатые сроки обучили сотрудников клиента работе с новым ПО, а также оказали помощь в решении вопросов при переносе данных с «1С:УПП» на «1С:ЗУП 3.1». В дальнейшем «Т1 консалтинг» будет обеспечивать развитие системы, техническую поддержку и выполнять точечные корректировки под индивидуальные требования заказчика.

Работа совместной команды позволит оперативно выявлять неполадки в деятельности ПО, а также развивать его функциональность с целью снижения трудозатрат сотрудников издательства на работу с программным продуктом.

«Специалисты “Т1 консалтинг” решают действительно сложные методические задачи, в числе которых выявление и точечное устранение потенциальных уязвимостей системы. Мы наблюдаем, как стремительно меняются регуляторные правила в расчете и учете зарплат сотрудников, найме персонала. Крайне важно своевременно и правильно отражать эти изменения в ИТ-системах, с помощью которых издательство взаимодействует с внешними контролирующими органами, партнерами, сотрудниками», — отметил Алексей Стоянов, руководитель БЮ «1С» «Т1 консалтинг».

«Выбор сервисного партнера во многом определялся экспертизой команды. Специалисты “Т1 консалтинг” не только являются профессионалами в вопросах технической поддержки и внедрения, но и глубоко знают потребности нашего бизнеса, отраслевые особенности и тонкости используемого программного и аппаратного обеспечения», — сказал Евгений Тюрин, директор по бизнес-администрированию издательской группы «Эксмо-АСТ».

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«Т1 консалтинг» – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор бизнес-приложений. Входит в группу «Т1». Компания – партнер крупнейших игроков различных секторов экономики по разработке цифровой стратегии и автоматизации бизнес-процессов. Среди заказчиков «Т1 консалтинг» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: финансовые организации, промышленные и топливно-энергетические предприятия, ритейлеры, телеком-операторы и транспортные компании. Компания создает и внедряет многокомпонентные решения, основанные на актуальном технологическом стеке, в том числе используя продукты производителей бизнес-приложений. Собственные разработки в продуктовом портфеле компании – core-система для управления взаимоотношениями с клиентами Т1 CRM; система оперативного мониторинга бизнес-приложений и процессов T1 Watchman; HR-сервис потокового найма Т1 TalentForce и решение для налогового мониторинга T1 EasyTax, платформа производства «Сфера». ИТ-продукты «Т1 консалтинг» включены в реестр отечественного ПО. В штате компании – более 2200 человек, представительства открыты в семи регионах: Москве, Рязани, Твери, Воронеже, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани.