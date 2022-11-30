Neoflex представил российский аналог OpenShift

Neoflex представил рынку платформу NEOMSA, которая позволяет быстро и безопасно развернуть Kubernetes, построить вокруг него экосистему и автоматизировать DevOps-процессы. NEOMSA включена в Реестр российского ПО, соответствует требованиям 223-ФЗ и требованиям к безопасности для критической информационной инфраструктуры. Решение поддерживает любые дистрибутивы Linux, в том числе и российские, а также позволяет создать универсальную среду разработки в любом окружении, включая закрытые сети. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

NEOMSA является отказоустойчивым модульным программным решением, которое обеспечивает создание и управление жизненным циклом кластеров Kubernetes в любом окружении. Платформа включает плоскость управления инфраструктурой из единого веб-интерфейса, механизмы сквозного логирования, мониторинга и нотификации, а также инструменты комплексной безопасности и аудита. Решение подходит компаниям любого масштаба, использующим современную микросервисную архитектуру или планирующим цифровую трансформацию, из таких отраслей, как финансы, страхование, логистика, телекоммуникации, нефтегаз, сельское хозяйство и розничная торговля.

Платформа предоставляет доступ к современному стеку DevOps-инструментов, в который входит встроенный каталог шаблонов сборки и развертывания приложений для разных языков программирования, а также каталог пайплайнов сборки, развертывания и тестирования приложений. Кроме того, доступны шаблоны развертывания инфраструктурных компонентов, модульная библиотека DevSecOps и архитектурные паттерны создания информационных систем.

NEOMSA обеспечивает быстрый старт, высокую скорость и единообразие разработки, позволяя проверять гипотезы в режиме реального времени, а также сокращать операционные издержки, затраты на ИT-ландшафт и проектную команду. Платформа позволяет управлять процессами непрерывной интеграции и доставки приложений, обеспечивает их высокое качество, упрощает эксплуатацию инфраструктуры с помощью автоматизированного управления и согласованных политик безопасности. За счет высокой автоматизации пользователи могут сосредоточиться на разработке приложений, увеличить скорость создания новых цифровых продуктов, а также обеспечить производительность, масштабируемость и надежность высоконагруженных решений.

«Сегодня бизнес находится в быстроменяющихся условиях, связанных с импортозамещением, необходимостью соответствовать новым требованиям рынка. Именно поэтому мы видим, что одна из ключевых потребностей компаний в текущих реалиях связана с обеспечением максимальной гибкости и оперативности управления своими цифровыми сервисами, в том числе с точки зрения безопасности и отказоустойчивости. Использование NEOMSA помогает компаниям решать эти задачи, позволяя фокусироваться на разработке ПО и получении новых источников прибыли. Вместе с платформой нашим заказчикам также доступна поддержка выделенной команды сопровождения и консалтинговая экспертиза Neoflex», – отметил Рамиль Нафиков, лидер продукта NEOMSA.

Работа над платформой NEOMSA велась в течение четырех лет и в ее основе лежат разработки для продукта Neoflex MSA Platform, а также экспертиза и проектный опыт команды Neoflex в области микросервисной разработки, цифровизации и модернизации высокотехнологичного ИТ-ландшафта.

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Neoflex создает ИТ-платформы для цифровой трансформации бизнеса. Среди заказчиков компании более половины российских банков, входящих в топ-100, а также компании из 21 страны Европы, Азии и Африки.