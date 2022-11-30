Искусственный интеллект оценит ущерб по ОСАГО за три минуты

«Альфастрахование» совместно с компанией Audatex (группа Solera) внедрила искусственный интеллект в процесс оценки убытков по ОСАГО для расчета стоимости восстановительного ремонта. Об этом CNews сообщили представители компании «Альфастрахование».

Осмотр автомобиля проводится через специально созданное приложение. Система Qapter’s Visual Intelligence определяет характер повреждений: распознает царапины, вмятины, разбитые стекла, деформированные или отсутствующие детали, а также глубину повреждений всего за три минуты. Далее она автоматически производит оценку стоимости восстановительного ремонта без участия человека. На текущем этапе под новый процесс попадает категория страховых случаев с автомобилями, которые получили незначительные внешние дефекты при условии отсутствия скрытых повреждений.

«Совместный проект с Audatex – очередной шаг нашей компании на пути цифровизации урегулирования убытков, который еще более автоматизирует и ускоряет весь процесс. Искусственный интеллект минимизирует возможность человеческого фактора и сделает процесс оценки более оперативным и не менее объективным, – сказал Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «Альфастрахование». – Стоит отметить, что это уникальная технология – с каждым новым убытком благодаря искусственной нейронной сети внедренная нами система самообучается и совершенствуется, анализирует потенциальные варианты оценки и принимает оптимальное решение. Как итог, сокращаются расходы компании при урегулировании убытков в самом массовом виде страхования. Проект пока реализуется в пилотном режиме в регионах Поволжья, но уже скоро его география расширится на всю Россию».

«Альфастрахование» постоянно инвестирует в развитие самых современных технологий в страховании. Компания первой в России в 2017 г. начала урегулирование страховых событий по ОСАГО через мобильное приложение «Альфастрахование мобайл». Сегодня клиент может заявить о страховом случае здесь и сейчас и получить направление на ремонт в день обращения. А в апреле 2022 г. компания одной из первых интегрировала в приложение расширенный сервис «Европротокол онлайн» с возмещением до 400 тыс. руб., сделав оформление ДТП по европротоколу полностью бесшовным.

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Группа «Альфастрахование» – частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «Альфастрахование», ООО «Альфастрахование-жизнь», ООО «Альфастрахование-ОМС», ООО «Медицина альфастрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-групп». Услугами «Альфастрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 113 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране.