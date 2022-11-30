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«Философт» выводит на рынок российское приложение для управления многоквартирными домами «Мажордом»

«Философт» объявила о выводе на рынок российского приложение для управления многоквартирными домами «Мажордом».

25 ноября 2022 г. приложение «Мажордом» было включено в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Приложение разработано ИТ-компанией «Философт» и представляет собой цифровую экосистему для застройщиков, управляющих компаний, и жителей. «Мажордом» является полностью российской разработкой и соответствует всем требованиям по отказоустойчивости, безопасному хранению и обработке данных.

«Мажордом» позволяет улучшить качество жизни людей в многоквартирных домах, застройщику обеспечивает дополнительную маржинальность, а управляющей компании дает возможность постоянно повышать уровень NPS.

«Объединение усилий IT-компаний, работающих над созданием инновационных и востребованных жителями новостроек продуктов, может стать эффективной мерой поддержки строительной отрасли. Сейчас покупатели недвижимости становятся все более требовательными к качеству продукта, их запросы возрастают, и особое внимание уделяется наличию в доме «умных» технологий, которые экономят время. Мы рады, что подтвердили статус полностью российского разработчика и можем помогать девелоперам в создании «умных» домов вне зависимости от геополитических рисков», – сказал Иван Власов, директор «Философт».

В 2022 г. на базе приложения «Мажордом» был создан первый в России умный многоквартирный дом высшего класса класса «А» «Булычёв» от федерального застройщика «Железно».

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