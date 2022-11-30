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Досмотровый комплекс «Швабе» включили в реестр российского ПО

Соответствующее решение выдано на программное обеспечение интроскопа холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Реестр подтверждает его российское происхождение. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

Линейка интроскопов «Сапфир-ИР» от московского завода «Сапфир» предназначена для обнаружения запрещенных предметов в посылках и багаже на пунктах досмотра. За одну операцию система может без вскрытия сумок, портфелей и чемоданов просканировать отправления весом до 160 кг.

«Разработкой программного обеспечения для устройства занимались наши специалисты, поэтому его модернизация, в том случае если это потребуется, не будет зависеть от иностранных компаний. Отмечу также, что по основным техническим показателям наши интроскопы не уступают оборудованию мировых производителей, но при этом доступнее в цене», – сказал генеральный директор МЗ «Сапфир» Сергей Кузнецов.

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Досмотровый комплекс «Швабе»

Внесение разработки в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных свидетельствует о надежности ее ПО. Таким образом, подтверждена защищенность устройства от внешних угроз и уязвимостей. Вместе с тем документ дает преимущество продукту «Швабе» перед зарубежными поставщиками при госзакупках или поставках в компании с госучастием.

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Холдинг «Швабе» входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной техники в интересах гражданских отраслей промышленности, государственной и общественной безопасности. По итогам 2021 г. портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил 2597 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше 6000 наименований. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

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