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«Диасофт» поможет управлять серверами приложений с помощью платформы Digital Q.TomEE

«Диасофт» представила новую инфраструктурную платформу Digital Q.TomEE, которая входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q и предназначена для управления JavaEE-совместимыми серверами приложений. На платформу Digital Q.TomEE будут переведены все программные продукты, разработанные компанией «Диасофт».

Основа платформы Digital Q.TomEE – открытое программное обеспечение Apache TomEE, которое компания «Диасофт» взяла под ответственное владение, добавив большое количество библиотек и более удобный интерфейс.

Интеграция в платформу Digital Q.TomEE виртуальной Java-машины Open JDK и поддержка стандартов гарантирует безопасную работу и бесшовный переход Java Enterprise Edition приложений. Платформа поддерживает инструменты кластеризации, гарантирует отказоустойчивость и удобное линейное масштабирование.

Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения компании «Диасофт», сказал: «Платформа Digital Q.TomEE является полноценной альтернативой Oracle WebLogic Server и IBM WebSphere Application Server: результаты нагрузочных испытаний новой платформы сравнимы с аналогами и даже превосходят некоторые из них. Наши специалисты готовы выполнить проект миграции приложений заказчика с западных серверов приложений на наш технологически независимый аналог. Наряду с этим, мы готовы предоставить расширенный пакет технической поддержки в режиме 24/7 и анализировать работу платформы, обеспечивая бесперебойность ее эксплуатации».

Платформа Digital Q.TomEE может поставляться не только вместе с продуктами компании «Диасофт», но и как отдельное решение.

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