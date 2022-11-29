CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Тинькофф» и Jump.Finance помогут Webinar Group нанимать сотрудников удаленно

«Тинькофф» и разработчик финтех-сервисов Jump.Finance внедрили решение автоматизации кадрового учета для b2b-экосистемы сервисов видеокоммуникаций Webinar Group (входит в экосистему МТС). Решение помогает оптимизировать процессы компании в условиях активного роста.

Тинькофф и Jump.Finance внедрили систему, которая позволяет подписывать кадровые документы без дублирования на бумажном носителе. Это облегчает и ускоряет процесс найма сотрудников в период активного роста компании. Так, с весны этого года количество клиентов Webinar Group выросло на 112% в связи с частичным уходом с российского рынка западных сервисов видеосвязи. Рост пользователей, число которых достигло 22 млн, подразумевает усиление команды. Для оперативного расширения штата компании понадобилась система кадрового электронного документооборота. Она позволяет упростить в том числе процесс найма удаленных сотрудников.

«"Тинькофф" и Jump.Finance адаптировали свою разработку КЭДО под задачи и особенности Webinar Group, предложив компании несколько сценариев и выбрав оптимальный: «Адаптация системы кадрового электронного документооборота для Webinar Group была оперативной – всего за две недели получилось наладить кадровые процессы в компании. Вместе с клиентом мы обсуждали идеи, находили оптимальные решения и, наконец, пришли к общему видению сервиса», – сказал сооснователь и СЕО Jump.Finance Антон Кириллов.

Елена Сливко-Кольчик, директор по развитию бизнеса Webinar Group): «Для компании, которая масштабирует свой бизнес, активно растет и развивается, совершенствует продукт и строит бизнес-процессы, очень важно чтобы и внутри компании все работало эффективно и безупречно. Когда продукты Webinar Group используют уже более 22 млн человек, и это число постоянно растет, мы должны быть уверены в том, что внутренние процессы поддерживают это и способствуют стремительному росту компании. Поэтому мы приняли решение оптимизировать работу, в том числе кадровый учет с помощью системы КЭДО от “Тинькофф” и Jump.Finance. Конечно, для обеспечения такого роста мы очень быстро развиваем команду, привлекаем новых сотрудников, переводим на новые роли текущих. Использование новой системы позволит делать это более эффективно».

***

Jump.Finance – разработчик финтех-сервисов, который помогает взаимодействию бизнеса с сотрудниками, внештатными специалистами и физическими лицами. Платформа позволяет автоматизировать работу с исполнителями, оптимизировать электронный документооборот, вести кадровый учет и дорабатывать функционал под различные задачи бизнеса. Число пользователей сервисов Jump. Finance — более 500 тыс., бизнес-клиентов — более 5000. 50 млн транзакций совершается через систему ежемесячно. Ключевым партнером является банк «Тинькофф», сервисы компании входят в экосистему холдинга.

«Тинькофф бизнес» — экосистема финансовых и технологических продуктов для малого, среднего и крупного бизнеса. Среди клиентов — 800 тыс. предпринимателей и компаний по всей России. В экосистему «Тинькофф» для бизнеса входят все основные банковские продукты — от расчетно-кассового обслуживания и кредитных продуктов до зарплатных проектов и сопровождения внешнеэкономической деятельности. «Тинькофф бизнес» объединяет решения для увеличения продаж и оптимизации бизнес-процессов: POS-кредитование покупателей, бесплатное Tinkoff API, сервисы автоматических выплат физическим лицам и самозанятым, сервис безопасной сделки, онлайн-бухгалтерию и др.

Webinar Group – экосистема сервисов видеокоммуникаций для бизнеса, российский разработчик решений для видеовстреч, вебинаров и онлайн-мероприятий, основана в 2008 г, входит в экосистему МТС. За последние 12 месяцев продуктами Webinar Group воспользовались более 22 млн пользователей, за все время клиентами стали более 10 тыс. организаций. Сервисы Webinar Group зарегистрированы в реестре отечественного ПО и имеют собственную серверную инфраструктуру на территории России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры срочно ищет серверы и СХД для «Гособлака»

Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения

Мрачные прогнозы сбываются. Компании тайно увольняют людей, чтобы заменить их искусственным интеллектом

Власти хотят во все российские новостройки ставить умные счетчики

CNews Analytics выпустил рейтинг поставщиков ИТ в госсектор

Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону»

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще