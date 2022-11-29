«Сиссофт» будет внедрять «Турбо трекинг»

«Сиссофт», центр экспертизы в области программного обеспечения и аппаратных решений, и «Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит»), разработчик линейки решений «Турбо», заключили соглашение о партнерстве. В рамках сотрудничества интегратор планирует реализацию проектов по внедрению ИТ-решения для управления проектами и задачами «Турбо трекинг».

«Сиссофт» уже 14 лет реализует инфраструктурные проекты, развертывает частные и публичные облака, внедряет программное и аппаратное обеспечение. Компания имеет опыт интеграция зарубежного ПО для отслеживания задач и ошибок Jira в более чем 60% компаний российского рынка.

В рамках партнёрства «Сиссофт» планирует развивать на отечественном рынке продажи решения для управления проектами и задачами на платформе «Турбо». Она предназначена для разработки высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов крупных и средних предприятий. Платформа является российским продуктом, на базе которого созданы и успешно работают системы управления в категориях ERP, EAM, EPM, а также отраслевые и функциональные решения партнеров.

Решение охватывает весь спектр задач для проектных команд, в том числе команд ИТ-разработки. Среди ключевых модулей «Турбо трекинг»: оперативное планирование задач, проектное управление, база знаний, сервис. Данный набор инструментов позволяет не только обеспечить совместную командную работу, но и заменить несколько приложений одним решением.

«Портфель проверенных и эффективных решений, которые мы предлагаем нашим клиентам, сегодня пополнился качественным и многофункциональным продуктом, который будет полезен многим российским компаниям. Мы воспользуемся всеми возможностями, которые дает нам сотрудничество с разработчиком «Турбо трекинг», для того, чтобы помочь отечественному бизнесу подобрать оптимальное решение для ежедневного управления проектами и задачами», — сказал Денис Кривенко, менеджер по развитию бизнеса «Сиссофт».

«Турбо трекинг» расширяет рамки решения по управлению проектами. В нем есть и возможность работы по гибким и классическим методологиям, включая Scrum и Waterfall, и организация работы с релизами, спринтами, задачами в стиле Jira. Мы высоко ценим многолетний опыт «Сиссофт» по внедрению решений управления проектами и рады синергии в развитии российского продукта на платформе Турбо», — отметил вице-президент «Консист бизнес групп» Константин Новиков.