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Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
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Проектный офис Правительства России использует технологии Naumen

Проектный офис Правительства России совместно с Федеральным казначейством при участии ведомственных и региональных проектных офисов создал систему взаимодействия проектных офисов — СВПО. ИТ-решение, в основе которого лежит российская платформа Naumen Service Desk Pro, обеспечивает возможность оперативного информационного взаимодействия проектных офисов, эскалации нерешенных вопросов в проектный офис Правительства России. Кроме того, в СВПО можно мониторить сроки обработки направленных запросов, а также оценивать предоставленные ответы. Об этом CNews сообщил представитель Naumen.

К ИТ-системе уже подключены региональные проектные офисы 85 субъектов РФ и 13 ФОИВ, в числе которых ведомственные проектные офисы Министерства культуры, Минэкономразвития, Минприроды России и другие.

Система взаимодействия проектных офисов стала единым пространством для решения вопросов реализации национальных проектов. На сегодняшний день взаимодействие между ведомственными и региональными проектными офисами обеспечивается преимущественно в СВПО. С момента запуска на платформе было обработано более 10 тыс. запросов по вопросам реализации 15 нацпроектов.

За счет отказа от бумажного документооборота и перехода в цифровое коммуникационное пространство средний срок получения ответа на запрос снизился с 30 до 5 дней.

В СВПО реализован контроль за скоростью реакции на запросы на федеральном, ведомственном и региональном уровнях. Для обработки обращений установлены регламентные сроки. Использование системы сократило среднее время получения ответа в шесть раз и, в свою очередь, положительно сказалось на общей скорости реализации нацпроектов.

В ИТ-решении предусмотрены инструменты, повышающие качество информационной поддержки: система включает базу знаний с ответами на наиболее часто возникающие вопросы и ленту новостей. Аналитический центр при Правительстве России, также участвующий в реализации проекта СВПО, анализирует и систематизирует обращения в ИТ-системе. Такой подход позволяет объединять общую для участников проблему в один запрос и предлагать единое комплексное решение для ее устранения.

На совещании в координационном центре Правительства 4 октября 2022 года председатель Правительства России Михаил Мишустин отметил повышение качества и скорости межведомственного взаимодействия за счет внедрения цифровых решений.

«Федеральное казначейство как ведомство, отвечающее за автоматизацию мониторинга достижения национальных целей развития Российской Федерации, реализации государственных программ РФ и национальных проектов, тесно взаимодействует с проектным офисом Правительства РФ. По результатам проработки реальных жизненных ситуаций оперативного взаимодействия проектных офисов, нами было предложено использовать подходы по работе с обращениями клиентов, применяемые в повседневной деятельности Казначейства. Разработав техническое задание, был проведен электронный аукцион, по результатам которого реализацию проекта доверили компании Naumen. Таким образом, Правительству РФ в кратчайшие сроки предоставлен и рабочий инструмент, и квалифицированная техническая поддержка в лице Федерального казначейства и вендора. Важно отметить: платформа является полностью импортозамещенной, что в настоящее время является обязательным условием при внедрении любой ИТ-системы», — сказал Игорь Кальченко, начальник управления информационной инфраструктурой Федерального казначейства, куратор проекта СВПО.

«Сервисный подход, который активно применяют в бизнесе для работы с внутренними клиентами, позволил выстроить эффективное взаимодействие между региональными и федеральными проектными офисами. ИТ-система на базе Naumen Service Desk Pro покрывает 99% коммуникаций, связанных с решением вопросов в рамках реализации нацпроектов. Для разворачивания СВПО мы использовали готовый продукт, а наш опыт позволил в кратчайшие сроки запустить систему и начать получать результаты от ее использования», — отметил Ян Кузнецов, руководитель практики Service Management в Naumen.

В планах по развитию СВПО — до конца 2022 г. подключить к ИТ-решению федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию структурных элементов государственных программ, и региональные органы исполнительной власти.

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