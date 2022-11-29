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Онлайн-сервис поможет получить лесной участок в Подмосковье в аренду без аукциона

«На региональном портале появился новый сервис. Теперь получить лесной участок в аренду без проведения аукциона стало удобнее. Сервис предпроверки границ лесных участков позволит сократить количество отказов: он автоматически сверяет информацию из электронной формы заявления с данными из ЕГРН и указывает на ошибку, если сведения не подтвердились», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье лесные участки находятся в федеральной собственности. Использовать их можно только для разрешенных видов деятельности. Арендовать лесной участок без аукциона можно для организации охотничьего хозяйства, строительства и эксплуатации искусственных водоемов, геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых, заготовки древесины. Услуга «Предоставление лесных участков в аренду (без проведения аукционов)» доступна на портале госуслуг Подмосковья. Чтобы воспользоваться ей, нужно заполнить онлайн-заявление. При вводе кадастрового номера лесного участка сервис проверяет его границы в ЕГРН. Если они найдены, то можно продолжить заполнять заявление, если нет, то подать заявление не получится. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Также необходимо приложить документы. Например, если планируется геологическое изучение недр, то следует предоставить документ, который подтверждает право на выполнение работ.

Результат услуги в виде электронного документа поступит в личный кабинет на региональном портале.

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