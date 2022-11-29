МТС разработала облачный сервис для глобального распределения интернет-трафика

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что облачный провайдер #CloudMTS представил российский сервис сетевой балансировки (Global Server Load Balancing, GSLB). Это собственная разработка #CloudMTS для бизнеса, с помощью которой можно регулировать нагрузку на клиентские приложения, автоматически распределять интернет-трафик из разных регионов и сохранять непрерывный доступ пользователей к сайтам и приложениям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сервис сетевой балансировки предназначен для крупных компаний, интернет-ресурсы которых расположены более чем на одной площадке и их регулярно посещает большое количество пользователей. Например, это федеральные розничные сети, онлайн-магазины, сервисы доставки еды, такси и каршеринг, банки и любые другие компании, которые активно применяют цифровые каналы для продаж, поддержки и обслуживания клиентов.

«Непрерывность и отказоуйстойчивость в digital-сервисах – это не просто слова: каждая минута простоя сайта может стоить тысячи долларов упущенной прибыли. Балансировщик GSLB подключается и настраивается за несколько минут и сохраняет стабильный доступ к интернет-ресурсам. Посетители сайта его работу не замечают, они загружают страницы через браузер, как обычно. В это время GSLB направляет запрос на сервер, отвечающий за ресурс, определяет, какие IP-адреса доступны, и устанавливает соединение. Если один из дата-центров компании недоступен или на него идет слишком много запросов, GSLB перенаправит пользователя на другой сервер. Такой подход приводит к тому, что сервисы компании доступны всегда, даже в момент пиковых нагрузок, например, во время сезонных распродаж», – сказал Михаил Соловьев, директор по продуктам #CloudMTS.

GSLB разработали инженеры #CloudMTS. В основе продукта лежат технологии с открытым кодом, используется современная микросервисная архитектура. Ядро решения написано на Golang. Поддерживаются популярные алгоритмы балансировки Weighted Round Robin и Failover group.

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#CloudMTS входит в топ-5 ведущих облачных провайдеров России, по данным рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики IaaS 2022». Виртуальная инфраструктура #CloudMTS распределена между дата-центрами уровня Tier III, использует магистральные каналы связи МТС и защищена собственным центром мониторинга киберугроз SOC МТС.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.