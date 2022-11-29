Московские нейросети помогают регионам: семь алгоритмов и 4000 проанализированных лучевых исследований

Более 4000 лучевых исследований пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа были проанализированы с начала запуска пилотного проекта департамента здравоохранения Москвы по подключению медицинских организаций региона к Московскому эксперименту. Сегодня московская платформа HUB Telemed позволяет рентгенологам ЯНАО работать с семью сервисами искусственного интеллекта по четырем направлениям исследований. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Москва масштабирует проект по использованию сервисов искусственного интеллекта для анализа медицинских изображений на другие регионы России. Нейросети приступили к анализу лучевых исследований пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа два месяца назад. Благодаря столичной платформе HUB Telemed порядка 50 рентгенологов ЯНАО пользуются алгоритмами, которые и ускоряют рутинные процессы. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

«Исследования региональных клиник передаются в обезличенном виде через нашу платформу HUB Telemed для анализа нейросетями, после чего возвращаются врачу больницы для итогового описания. Специалистам ЯНАО сейчас доступны семь алгоритмов, которые помогают в поиске четырех направлений исследований: комплексный сервис по компьютерной томографии органов грудной клетки, два по маммографии и четыре по флюорографии и рентгенографии органов грудной клетки. Это помогает в поиске таких заболеваний, как остеопороз, гидроторакс, рак молочной железы и других. За первые месяцы работы проанализировано порядка 4000 лучевых исследований пациентов. Такие технологии не заменяют врача, но ускоряют диагностику и повышают ее точность», — сообщил заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров.

К проекту присоединились пять больниц Ямало-Ненецкого автономного округа. Работа ведется в рамках Эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину, который был запущен Комплексом социального развития Москвы на базе столичного Центра диагностики и телемедицины при поддержке городского Департамента информационных технологий. Он стал площадкой для развития технологий искусственного интеллекта в России, а также поддержки отечественных разработчиков.

«На сегодня нейросети обработали уже почти 8 млн исследований. В эксперименте работают порядка 40 сервисов искусственного интеллекта по 17 различным направлениям. Мы видим результаты работы нашего проекта с коллегами из региона – более 50 врачей используют алгоритмы для решения повседневных задач. Отмечу, что в рамках эксперимента московские учреждения работают через Единый радиологический информационный сервис, а регионы России подключаются посредством собственной разработки нашего Центра — HUB Telemed. Москва готова делиться накопленным опытом и открыта к сотрудничеству с другими регионами страны», — отметил директор столичного Центра диагностики и телемедицины Юрий Васильев.

В Москве более 10 лет идет цифровизация системы здравоохранения, в основе этого процесса лежит единая цифровая платформа здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Сервисы искусственного интеллекта интегрированы в Единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы столицы. Таким образом, радиологи всех медицинских учреждений Москвы, подключенных к ЕМИАС, получили возможность использовать инновационные технологии. Также благодаря платформе данные о состоянии здоровья горожан находятся в единой цифровой системе и доступны в режиме онлайн как врачам, так и пациентам.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ – научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.