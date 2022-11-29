CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
|

«Диасофт» поможет банкам перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями ISO 20022

«Диасофт» выпустила новый программный продукт «Обмен платежными сообщениями формата ISO 20022», позволяющий перейти на современный стандарт обмена платежными сообщениями. Он обеспечивает работу с сообщениями разных форматов и версий, автоматически выполняя преобразование данных в соответствии с правилами CBPR+ и другими стандартами SWIFT, а также правилами, принятыми в банковских группах и корпорациях. В продукте оперативно поддерживается изменение версий нового стандарта сообщений.

Продукт «Обмен платежными сообщениями формата ISO 20022» входит в состав платформы развития Digital Q.Payments и объединяет в едином информационном пространстве платежные документы из расчетной системы банка с платежными сообщениями, содержащими информацию о денежных переводах, статусе обработки платежей, банковских выписках и других объектах. Микросервисная архитектура продукта обеспечивает высокую производительность и гибкость и гарантирует выполнение и управление сквозными бизнес-процессами «из одной точки».

С ноября 2022 г. банки должны иметь техническую возможность принимать сообщения от российских и иностранных корреспондентов в формате ISO 20022 – группы международных стандартов передачи платежной информации, которые были закреплены Банком России как приоритетные.

Сложность перехода на стандарт ISO 20022 заключается в том, что традиционные банковские системы не способны поддержать необходимую скорость и эффективность обработки новых форматов сообщений. Наряду с этим, ISO 20022 и предыдущий формат ISO 15022 не конвертируются один в один, а версии стандарта ISO 20022 часто меняются.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Минцифры срочно ищет серверы и СХД для «Гособлака»

Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения

Мрачные прогнозы сбываются. Компании тайно увольняют людей, чтобы заменить их искусственным интеллектом

Власти хотят во все российские новостройки ставить умные счетчики

CNews Analytics выпустил рейтинг поставщиков ИТ в госсектор

Российские медики стали чаще продавать персональные данные пациентов «на сторону»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Лучшие умные часы для пожилых людей: выбор ZOOM

Лучшие автомобильные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще