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«Юнайз» улучшила управляемость продажами с помощью «1С:Управление торговлей»

«Юнайз» оптимизировала работу оптового отдела продаж, складов и розничных магазинов с помощью решения «1С:Управление торговлей». Автоматизированы рабочие места, установлено и настроено дополнительное оборудование, усовершенствованы бизнес-процессы взаимодействия с клиентами. В результате проекта скорость обслуживания клиентов увеличилась в 2 раза.

Uniize — это модная дизайнерская одежда из России. Дизайнеры бренда создают функциональные и простые вещи с интересным кроем — от классического гардероба до неформальных вещей с обилием принтов и oversize-силуэтов. Бизнес «Юнайз» (ООО «Д.ДЕНИМ») представлен в форматах оптовых продаж, интернет-магазина и 4 розничных магазинов в Москве.

Для проведения аудита процесса продаж руководство компании Uniize обратилось в «1С Рарус». Основные усилия решено было направить на оптимизацию направления оптовых продаж и складской деятельности.

Были определены следующие проблемные области для реализации улучшений: использование ручного ввода накладных при оформлении оптовых продаж. Ошибки и задержка ввода, ведущие к недостатку актуальной информации для учета; пересортица, сложности при проведении инвентаризации; непрозрачное использование программ лояльности; отсутствие в базе актуальной информации по остаткам и взаиморасчетам, дебиторской задолженности; сложности с идентификацией оптовых клиентов; недостаток аналитики для принятия решений.

В качестве решения для автоматизации оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, повышения эффективности управления было выбрано «1С:Управление торговлей 8».

По итогам проекта для менеджеров оптовых продаж подобрана и установлена периферийная техника, организованы автоматизированные рабочие места для оформления документов в режиме онлайн.

Наведен порядок в справочниках клиентов. Разработан механизм идентификации оптовых клиентов по номеру телефона с возможностью подтверждения по SMS.

Настроен механизм контроля дебиторской задолженности. Появилась возможность оперативного принятия решения о запрете на отгрузку товара при большой задолженности клиента.

Разработан структурированный справочник затрат, с помощью которого можно относить расходы предприятия на необходимые статьи в типовых документах «1С:Управление торговлей 8». Для получения итоговой информации по затратам используются стандартные отчеты конфигурации.

Настроена система ограничений прав доступа пользователей к данным. Разделены справочники опта и розницы.

На складах произведена поставка, настройка и интеграция терминалов сбора данных (ТСД) для быстрого и точного оформления документов по товародвижению и разработаны инструменты для проведения и отражения в системе результатов инвентаризации.

Настроен механизм автоматического предоставления скидок по маркетинговым акциям как в опте, так и в рознице.

В розничном направлении подобрано и поставлено дополнительное торговое оборудование, выполнена настройка и интеграция с информационными системами. Оптимизирован интерфейс рабочего места кассира для сокращения времени обслуживания розничных покупателей.

За время внедрения «1С:Управление торговлей» выполнена адаптация и настройка конфигурации, в результате опытной эксплуатации подтверждена стабильность работы функционала, проведено обучение для ключевых сотрудников.

Неля Чербарь, финансовый директор компании «Юнайз», сказала: «Совместно с компанией «1С Рарус» мы перевели наши продажи на более современный уровень. И если ранее не было понимания о реализациях конкретному контрагенту, его дебиторской задолженности, эффективности действия программы лояльности, то сейчас уменьшилось число ошибок в информационной базе и повысилась прозрачность учета. Точнее стала работа с ассортиментом, уменьшились явления пересортицы, быстрее стала проходить инвентаризация. В результате эффективной автоматизации рабочих мест и за счет использования ТСД на складах скорость обслуживания клиентов увеличилась в 2 раза».

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