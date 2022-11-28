«Т1 интеграция» будет продвигать речевые решения BSS

Компания «Т1 интеграция», участник рынка системной интеграции в России, и BSS, российский разработчик комплексного программного обеспечения, заключили партнерское соглашение. Целью партнерства станет решение задач по автоматизации и улучшению обслуживания контактных центров клиентов компаний. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Партнерство компаний поможет в кратчайшие сроки решать задачи по автоматизации и улучшению обслуживания контактных центров заказчика. BSS предоставляет функциональные системы для решения бизнес-задач, а «Т1 интеграция» будет внедрять решения вендора в существующий ИТ-ландшафт и возьмет на себя дальнейшую поддержку продукта.

Компания BSS является разработчиком омниканальной диалоговой платформы на основе искусственного интеллекта Digital2Speech, которая используется для повышения эффективности контактных центров в сфере ретейла, страхования, медицины, коммерческих организаций, энергетики, телекома, госсектора и других отраслей. Сегодня вендор активно развивает свою партнерскую экосистему, делая упор на развитие компетенций специалистов по продажам и инженеров партнера, и планомерно выходит на более широкую аудиторию заказчиков.

Елена Гужновская, директор по развитию партнерских продаж компании BSS: «Мы понимаем, с чем сегодня столкнулись интеграторы, заменяя решения покинувших российский рынок компаний, поэтому готовы всячески помогать нашим партнерам быстро освоить новый продукт. Мы проводим обучающие вебинары, обеспечиваем маркетинговыми и техническими материалами, помогаем готовить презентации для заказчиков. “Т1 интеграция” – еще один сильный игрок в нашей партнерской экосистеме, ориентированный не только на сферы, которых в первую очередь коснулось импортозамещение – госсектор и банки, но и на транспортную отрасль, энергетику, телекоммуникации, промышленность и ретейл. То есть сферы, где присутствует массовое обслуживание клиентов. Мы готовы к плодотворному взаимодействию, которое несомненно принесет хорошие результаты и успехи в бизнесе».

«Сегодня эксперты Национальной ассоциации контактных центров выделяют в качестве одних из основных трендов взаимодействия с клиентами удобство, простоту, скорость и персонализацию решения. При этом первостепенное значение уделяется омниканальности: обслуживание современного клиента подразумевает доступность по всем каналам. Стратегическим же направлением для руководителей клиентских служб выступает искусственный интеллект и решения на его основе. Именно такой эффективный и уже зарекомендовавший себя продукт предоставляет отечественная компания BSS, – сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 интеграции». – “Т1 интеграция” как один из лидеров российского рынка информационных технологий обладает широкими компетенциями и многолетним опытом в области создания контакт-центров. С заключением партнерства наши клиенты получат перспективные российские речевые технологии в сочетании с лучшими практиками по внедрению и работе с клиентами интегратора».

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Компания BSS с 1994 г. разрабатывает и внедряет системы для дистанционного банковского обслуживания и сопутствующие финансовые сервисы, развивает речевые технологии, решения по информационной безопасности и ИТ-консалтингу. Все программные продукты BSS разработаны на территории России, включены в Реестр российского ПО и зарегистрированы в Роспатенте. Омниканальная диалоговая платформа Digital2Speech, построенная на технологиях искусственного интеллекта и машинного обучения, предоставляет сервисы распознавания речи, смысла и эмоций, а также речевой аналитики и голосовой биометрии. Решение на базе полного технологического стека объединяет клиентский опыт во всех каналах коммуникации и совершенствует бизнес-процессы обслуживания и продаж.

«Т1 интеграция» входит в группу «Т1», является участником рынка системной интеграции в России. Компания создана в 1992 г. Продуктовый портфель компании включает свыше 130 продуктов и услуг в области системной интеграции, промышленного инжиниринга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, вычислительных комплексов, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей, сетевых технологий и пр. Компанией реализовано более 2000 проектов в интересах заказчиков – государственных структур и крупнейших компаний ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 14,5 тыс. сотрудников. В 2021 г. оборот холдинга составил 87,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. Компании группы предоставляют полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков группы «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.