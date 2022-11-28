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«Сбер» полностью перевел инфраструктуру платформы умного дома на собственное ПО

Платформа умного дома Sber стала первой в России полностью автономной системой с виртуальными ассистентами на российском рынке, теперь она работает на собственной облачной инфраструктуре и российских серверах. Автономность инфраструктуры делает ее независимой от сторонних компаний и внешних событий и гарантирует стабильность работы в любой ситуации, а расположение серверов на территории России сокращает отклик устройств на команды. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Также обновилась линейка устройств умного дома. В продажу уже поступили обновленные лампы А60 под брендом Sber — самого популярного среди пользователей устройства. Разработкой и программным обеспечением лампочек полностью занимается команда SberDevices.

Линейка устройств умного дома нового поколения продолжит расширяться и останется полностью совместима с девайсами предыдущего поколения.

Денис Филиппов, CEO SberDevices, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка: «Мы живем в турбулентное время, и сейчас особенно важно чувствовать себя спокойно и уверенно дома. В SberDevices мы верим в концепцию умного дома как среды, отвечающей на любые потребности человека, призванной после настройки поддерживать комфорт и уют постоянно — без сбоев и поломок. Сейчас наша команда завершила работу по построению полностью независимой платформы умного дома Sber, заменив стороннее инфраструктурное решение собственным, работающим на российских серверах, а также обновив программное обеспечение для максимально стабильной работы всех устройств. Мы делаем ставку на платформенность своего решения: активно развиваем не только собственные устройства, но и партнерские интеграции, чтобы у наших пользователей был по-настоящему большой выбор».

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Sberportal

Управлять устройствами умного дома Sber можно голосом через виртуальных ассистентов Салют и одноименное приложение для смартфонов. Собственными лампами список доступных для подключения устройств не ограничивается, с платформой совместимы девайсы более 15 других производителей и интеграторов в категориях «свет», «реле», «розетки», «кондиционеры», «датчики», «шторы», «жалюзи», «ворота» и «сценарные кнопки». Все подключенные партнерские устройства работают так же, как и устройства Sber: ими можно управлять голосом, через интерфейс умных устройств с виртуальными ассистентами Салют или мобильного приложения, создавать отложенные команды и сценарии, менять названия, объединять их в группы, комнаты и дома. Для всех устройств умного дома Sber предыдущего поколения также останутся доступны все сценарии, работа в группах с новыми и партнерскими устройствами.

Настроить сценарии можно в интерфейсе мобильного приложения «Салют», а управлять ими — любым удобным способом, в том числе при помощи голосовых команд. Они могут быть как односоставные, например «Салют, включи свет на кухне», так и мультикомандные, например «Салют, сделай свет теплее и включи увлажнитель». Также голосом можно установить таймер для включения или выключения устройств.

Обновленные лампы Sber уже можно купить в официальном интернет-магазине и на популярных онлайн-площадках по цене 990 руб.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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