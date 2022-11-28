RecFaces выпустила новое биометрическое решение Id-Time

RecFaces, разработчик биометрических решений на базе распознавания лиц, анонсировала выход нового биометрического решения Id-Time, способного осуществлять достоверный контроль рабочего времени на объекте. Продукт уже заинтересовал крупную строительную компанию Pridex, для которой идентификация персонала при доступе на строительные площадки повысит эффективность борьбы с фиктивным трудоустройством до 99%.

В рамках автоматизации бизнес-процессов компания выпустила новое коробочное решение Id-Time для поддержки работы HR-отделов. Оно помогает вести табельный учет рабочего времени и анализировать соблюдение трудовой дисциплины, что становится возможным за счет работы с готовыми отчетами на основе достоверного массива данных. В базовую версию продукта входит пять видов отчетов: о посещаемости, суммарном отсутствии за день, опозданиях, продолжительности присутствия на объекте и попытке компрометации системы. Полнота этих сведений делает кадровую отчетность точной, а учет рабочего времени эффективным.

Софтверное решение Id-Time способно бесперебойно обеспечивать доставку всех push- уведомлений, даже если каналы передачи данных нестабильны. Это возможно благодаря тому, что терминалы распознавания лиц способны оперировать автономно с загруженными в память биометрическими шаблонами, а при восстановлении связи передавать информацию на защищенный сервер заказчика.

«Мы видим отчетливый спрос на готовые биометрические продукты, способные не только бороться с фиктивным трудоустройством, но и вести учет фактически отработанного времени. Такой учет важен при расчете оплаты труда, поскольку коррелирует с прибылью, которую сотрудник приносит компании, – сказала генеральный директор RecFaces Тамара Морозова. – Решение особенно эффективно зарекомендовало себя на задачах контроля подрядного персонала и бригад на строительных площадках, складских терминалах и других объектах с высоким процентом привлечения наемного персонала. Лицевая биометрия успешно помогает руководителям строительного бизнеса обеспечить полноценный контроль за действиями персонала в условиях стройки».

Необходимость автоматизации объясняет растущий интерес к системам контроля рабочего времени, в том числе на основе лицевой биометрии. Согласно исследованию Top10VPN, мировой спрос на ПО для мониторинга сотрудников достиг в январе 2022 г. рекордного роста 78%. По прогнозу International Data Corporation (IDC), в 2022 г. расходы европейских компаний на биометрические системы вырастут на 20% по отношению к 2021 г. Эта тенденция обещает сохраниться до 2026 г., когда расходы на биометрию составят $6,1 млрд.