Konica Minolta автоматизировала обработку документации в Delivery Club

ИТ-провайдер полного цикла Konica Minolta Business Solutions Russia автоматизировал обработку первичной документации в компании Delivery Club. Процесс стал удобнее, а временные затраты снизились в три раза.

Delivery Club – сервис доставки готовой еды, продуктов, медикаментов и различных потребительских товаров.

Ежегодно служба документооборота Delivery Club обрабатывает большое количество первичной бухгалтерской документации. Для снижения нагрузки на операторов было принято решение автоматизировать ввод данных, перевести работу с ними в электронный формат и создать цифровой архив. К реализации проекта подключилась компания Konica Minolta. Ключевые процессы были настроены и запущены за пять месяцев. Об этом CNews сообщили представители Konica Minolta.

На первом этапе команда ИТ-специалистов интегратора внедрила систему оптического распознавания документов EasySeparate. Она позволяет вести полный цикл обработки первичной бухгалтерской документации, которые поступают в Delivery Club как на бумажных носителях, так и в электронном виде.

Для экспорта обработанных данных специалисты обеих компаний провели интеграцию EasySeparate с учётной системой SAP. В качестве вспомогательного инструмента для выгрузки справочников контрагентов и номенклатуры, их синхронизации, а также создания заявок на расходование средств в SAP были разработаны программные роботы на платформе Robin. Предварительная оценка возможности реализации подобных задач заказчика с помощью RPA-технологий показала, что именно связка ERP-системы с роботами будет наиболее экономически выгодным вариантом. Прямая интеграция обошлась бы значительно дороже.

Уже на этапе тестирования операторы службы документооборота Delivery Club отметили, что временные затраты на обработку документации удалось сократить на 20%, а процесс стал в целом проще и удобнее.

«Благодаря внедрению гибких комплексных инструментов, мы можем оперативно справляться с большим потоком документов, сокращая потенциальный риск ошибок обработки и ускоряя ввод данных в SAP. Нагрузка на сотрудников заметно снизилась, как и количество рутинных задач. Для нас также важно, что в проекте использовались российские, импортонезависимые решения. Мы заинтересованы в роботизации и других бизнес-процессов, поэтому будем планировать и обсуждать дальнейшее развитие проекта», – отметила Мария Цебренко, руководитель службы документооборота компании Delivery Club.

«Готовое решение значительно упрощает работу сотрудников Delivery Club с документами. Программные роботы в тандеме с OCR повышают точность и скорость процесса распознавания, снижают ошибки при обработке данных, а также упрощают задачу по интеграции между системами, участвующими в процессе. Безусловно, от участия человека пока невозможно отказаться, но высвободить часть ресурсов вполне реально. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и мы поможем компании в автоматизации и других бизнес-процессов, например, обработки платежных поручений», – сказал Михаил Ганжа, руководитель ИТ-проектов компании Konica Minolta Business Solutions Russia.

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ООО «Коника Минолта бизнес сольюшнз Раша» – ИТ-провайдер полного цикла. Предоставляет услуги по управлению различными этапами работы с документами, включая сканирование, распознавание, а также организацию договорного процесса, внедрение электронных архивов и инструментов интеллектуального поиска. В структуре департамента ИТ-решений компании представлены направления: СЭД, КЭДО, OCR, RPA, ESM, ИБ, заказная разработка. В части заказной разработки есть кейсы, связанные с созданием информационных систем под требования заказчика, в том числе, с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросетей и машинного зрения. Большинство решений, с которыми работает компания, строится на импортонезависимом стеке технологий. По всем направлениям бизнеса применяются продукты, входящие в реестр российского ПО. Также налажены партнерские отношения с ведущими российскими разработчиками в области управления процессов, программных роботов, ЭДО, Service Desk. ООО «Коника Минолта бизнес сольюшнз Раша» работает в России с 2001 г. Представительства расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, широкая партнерская сеть – во всех регионах. Является частью холдинга Konica Minolta Inc., Токио, Япония, который представлен дочерними структурами и дистрибьюторами более чем в 80 странах Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки.