«БФТ-холдинг» модернизировал систему «БФТ.имущество»

«БФТ-холдинг», российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, модернизировал программный комплекс «БФТ.имущество». В системе реализован модуль «Интеграция с Госпочтой», который позволяет отправлять корреспонденцию арендаторам в электронном виде, а также подсистема выявления правообладателей ранее учтенных объектов. Новые функциональные возможности позволят заказчикам упростить взаимодействие с арендаторами и владельцами имущества, а также автоматизировать ряд трудоемких бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Программный комплекс «БФТ.имущество» (предыдущее наименование – SAUMI-WEB) – это автоматизированная система, обеспечивающая учет и управление государственной и муниципальной собственностью с возможностью адаптации к требованиям регионального и местного законодательства. Основные пользователи решения – региональные и муниципальные органы власти по управлению имуществом, балансодержатели и подотчетные организации. Система позволяет организовать единое информационное пространство для всех участников процесса управления имуществом. Ее применение помогает организовать централизованное управление земельно-имущественным комплексом в масштабах всего региона.

В рамках проекта по модернизации решения были реализованы новые программные сервисы – обмен данными с «Почтой России», а также подсистема выявления правообладателя ранее учтенных объектов. Первой частью проекта по модернизации системы стала возможность обмена данными с «Почтой России». Так, в системе «БФТ.имущество» был реализован модуль «Интеграция с Госпочтой», который работает в связке с сервисом «Электронное заказное письмо» «Почты России». Благодаря модулю, пользователи решения теперь могут выполнять массовую подготовку и отправку писем в электронном виде, а также реализовать автоматическое отслеживание доставки и вручения отправленных писем адресату.

Предпосылкой разработки модуля стала практика ведения документооборота, сложившаяся в данной сфере. Так, общий объем заказной корреспонденции, связанный с управлением имуществом во всех муниципальных образованиях, составляет сотни тысяч писем в год только в одном субъекте России. Основные категории писем, требующие массовой рассылки – это ежегодные уведомления об индексации арендной платы, претензионные письма с необходимостью погашения задолженности, а также квитанции на оплату. Весь этот поток документации зачастую готовится на бумажном носителе, что влечет за собой значительные затраты на расходные материалы. Помимо этого, при текущем бизнес-процессе сотрудники ведомств вручную готовят письма и передают их в «Почту России», что требует дополнительного времени на подготовку и оформление всей корреспонденции.

Новая возможность в системе «БФТ.имущество» поможет сотрудникам региональных и муниципальных органов власти готовить и передавать письма в АО «Почта России» сразу в электронном формате. В системе реализована пакетная обработка писем, при помощи которой пользователь может выделить перечень нужных договоров и запустить по ним массовую операцию. Например, для такого бизнес-сценария, как расчет индексации, система сформирует печатную форму и создаст уведомление для арендодателя в формате PDF. На основе этих данных в несколько кликов автоматически сформируются тысячи электронных писем, которые после подписания можно будет передать в «Почту России». Далее, те арендаторы, которые пользуются услугами доставки электронных писем «Госпочта» на портале «Госуслуги», автоматически получат электронные уведомления от арендодателя в своем личном кабинете на ЕПГУ. Те контрагенты, которые не пользуются «Госпочтой», получат письма стандартным способом – в бумажном виде.

Еще одно новшество в системе «БФТ.имущество» – реализация подсистемы выявления правообладателей ранее учтенных объектов. Предпосылкой к разработке подсистемы стал ФЗ №518, который обязывает органы местного самоуправления регионов проводить работу по выявлению владельцев объектов недвижимости и направлении в орган регистрации прав собственности соответствующую информацию. Сегодня невозможно приобрести недвижимость, не зарегистрировав изменения права собственности в Росреестре, однако такая норма закона вступила в силу только с 1 января 1998 г. По данным экспертов, в России находятся миллионы объектов, право собственности на которые возникло еще до этого периода, однако собственники не зарегистрировали свое право собственности.

Новая подсистема помогает вести реестр ранее учтенных объектов недвижимости, импортировать данные, полученные от ФНС и Росреестра и готовить пул объектов, по которым необходимо провести мероприятия по выявлению правообладателей. Система позволит направлять запросы о таких сведениях также в МВД, ЗАГС, ПФР, ФНС и нотариусам. Все это поможет органам госвласти собрать необходимую информацию о том, где располагаются и кому принадлежат земельные участки и другие объекты недвижимости, а также направить необходимый комплект документов в Росреестр для внесения во ФГИС ЕГРН.

«Централизация процессов управления государственной и муниципальной собственностью – важная задача, которую ставит перед собой регион на пути цифровой трансформации. Развитие специализированных информационных систем может помочь в решении этой задачи. Программный комплекс “БФТ.имущество” гармонично вписывается в ИТ-инфраструктуру органа госвласти и помогает вести полноценный учет имущества и всех операций, связанных с ним. Решение способствует оптимизации использования ресурсов, задействованных в процессах управления государственным имуществом, и представляет специалистам надежные инструменты сбора и анализа информации», - сказал Григорий Вайсман, директор Дирекции управления активами «БФТ-холдинга».

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Сегодня за спиной БФТ-Холдинга более 6000 реализованных проектов, 25 лет работы и участие в более 10 масштабных ИТ-проектах, среди которых проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России, обеспечение эксплуатации информационных систем, автоматизирующих основную деятельность ФСС РФ, ряд проектов по модернизации портала «Работа в России» и создание подсистемы электронного кадрового документооборота для Роструда.