Российская система ServiceVizor для автоматизации бизнес-процессов ТОиР получила обновление

«Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД») сообщила о выходе новой версии ServiceVizor – отечественного решения для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания на основе дополненной реальности (AR). Пользователям станут доступны новые функции и возможности, которые позволят эффективнее выполнять техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) оборудования.

ServiceVizor предназначен для помощи техническому персоналу, создания цифровой базы знаний по ТОиР, регистрации дефектов и аварий, а также анализа критичности последствий отказов на цифровой технологической модели. Решение представляет собой набор функциональных IIoT (промышленный интернет вещей) и AR-приложений, обеспечивающих мониторинг оборудования на основе моделей комплексного цифрового двойника. ServiceVizor поддерживает большой набор функций – от базовых возможностей формирования заявок на выполнение работ и планирования всех видов обслуживания до специализированных функций выполнения операций ТОиР в режиме AR, управления электронной структурой актива, разработки 2D/3D- контента и интеграции со смежными производственными системами.

Сегодня решение уже внедряют предприятия нефтегазовой и химической отраслей.

Новая версия даст возможность самостоятельно добавлять новые единицы оборудования в ServiceVizor с полной визуализацией. Если раньше для этого требовалось привлекать команду экспертов компании «Моделирование и цифровые двойники», то теперь пользователи могут по своему усмотрению вносить: мнемосхемы с полной индикацией – пользователь может самостоятельно настраивать их на 2D-рисунке и привязывать элементы мнемосхемы к тегам АСУТП; любое количество и виды тегов – сигналов, получаемых от контрольно-измерительных приборов с оборудования. Пользователь может настраивать контроль тегов, исходя из своих потребностей. Например, при наличии системы ServiceVizor начальник АСУ ТП может самостоятельно ввести в нее тег для датчика виброконтроля и создать для него правило, согласно которому оповещения будут приходить при любом минимальном изменении сигнала; инструкции в дополненной реальности.

Кроме того, в новой версии появилась возможность настраивать иерархию – объектную модель из трех уровней: группа, подгруппа и единица. Это позволяет вести учет большого количества оборудования на предприятии и создать четкую структуру, благодаря которой можно моментально получить нужную информацию. Кроме того, группы показывают общее состояние оборудования, которое в них входит. Это упрощает поиск аварий и сокращает время на их устранение.

Руководители предприятий теперь могут настраивать и получать отчеты в соответствии с требуемыми параметрами – например, количество аварий для каждого оборудования отдельно или общее количество аварий за единицу времени. Стала также доступна диаграмма Ганта, позволяющая на графике отследить работу инженеров по всем активам на объекте.

Для инженеров в систему была добавлена дополнительная визуализация, которая подсвечивает события, с которыми пользователь еще не ознакомился. Это дает возможность привлечь внимание к новым событиям/авариям на оборудовании и быстрее устранить проблему. Была также улучшена навигация – в ней появилось меню «Хлебные крошки», которое позволит в любое время отследить, где человек находится в системе в целом.