«Лента» усовершенствовала механики возврата товаров

«Лента», российская мультиформатная розничная сеть России, расширила условия возврата выделенных категорий товаров: компания увеличила сроки и предоставила покупателям возможность вернуть деньги без визита в магазин. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

«Лента» усовершенствовала ряд механик возврата товаров. Теперь покупатели могут вернуть деньги за некачественный продукт без визита в магазин. Для этого достаточно написать в чат-бот компании в мессенджерах Telegram или WhatsApp или по другим каналам обратной связи. В таком случае стоимость товара вернется баллами на «Карту №1», стоимость одного балла приравнена одному рублю.

Также компания увеличила срок возврата непродовольственных товаров с 14 до 30 дней. Клиент, которому по каким-либо причинам не подошел товар, может вернуть его в том магазине, где совершал покупку. При этом должны быть сохранены товарный вид, потребительские свойства, пломбы и фабричные ярлыки.

Кроме того, покупатели в течение 14 дней могут самостоятельно проверить работоспособность техники, и в случае обнаружения брака компания сразу вернет денежные средства или бонусные баллы на «Карту №1» по выбору клиента. Ранее покупателю было необходимо сдавать товар в сервисный центр и ждать возврата от семи до 45 дней.

Директор по лояльности и CRM «Ленты» Галина Кардаева: «Наша новая политика возвратов учитывает современный подход в формировании позитивного клиентского опыта, чтобы покупатели не испытывали дискомфорт в тех случаях, когда товар не подошел. Совершенствование клиентского опыта – один из приоритетов развития компании, который мы обозначили в стратегии роста “Ленты” до 2025 г.».

Покупатели могут оформить возврат товаров без чека и заявления, для этого необходимо обратиться на стойку информации магазина, назвать номер «Карты № 1» и дату покупки.

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«Лента» – многоформатный продуктовый и FMCG-ритейлер. Компания развивает форматы гипермаркетов, супермаркетов, а также недавно запустила новый формат магазинов у дома под брендом «Мини Лента». «Лента» также дает покупателям возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы «Лента онлайн», сервисы онлайн-партнеров и платформы «Утконос». Компания была основана в 1993 г в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2022 г. под управлением «Ленты» находилось 254 гипермаркета, 557 супермаркетов и магазинов «Мини Лента». Компания располагает 14 распределительными центрами по всей России. В 2021 г. выручка «Ленты» составила 484 млрд руб.