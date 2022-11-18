Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронной накладной

Ediweb представила мобильное приложение DropCat для работы с электронными перевозочными документами и передачи данных в ГИС ЭПД.

Приложение предназначено для работы водителей с электронной транспортной накладной. Кроме работы с базовыми сценариями оформления и передачи ЭТрН, водители могут визуализировать коды для работы с приложением ГИБДД. Электронные перевозочные документы, оформленные через приложение, автоматически попадают в систему ГИС ЭПД через операторов, одобренных Министерством транспорта.

Государственная информационная система электронных перевозочных документов заработала с 1 сентября 2022 г. Сейчас бизнес может оформлять три типа документов − электронные транспортные накладные, электронные заказ-наряды и электронные сопроводительные ведомости. Разработчик DropCat — российская ИТ-компания Ediweb (ООО «Эдисофт») – стал одним из операторов ИС ЭПД.

Приложение DropCat синхронизируется с логистической платформой, которая объединяет грузоотправителей, получателей и перевозчиков. Решение помогает оцифровать весь процесс перевозки: от поиска, контрактования перевозчика и построения маршрута до оформления электронного предшествующего и закрывающего документооборота, включая процесс факторингового финансирования на основании документов.

Алексей Квятковский, руководитель продукта DropCat, сказал: «Мобильное приложение DropCat – кроссплатформенное и максимально универсальное. Его можно развернуть на планшетах, смартфонах и бортовых мультимедийных устройствах различных операционных систем. Решение позволяет упорядочить и оцифровать вопросы, связанные с контрактованием и предшествующим перевозке документооборотом. После проведения самой грузоперевозки пользователь может оформить закрывающие документы, а также направить запрос на факторинговое финансирование в рамках нашей платформы FactorPlat».