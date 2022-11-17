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«Юнидата» получила сертификат совместимости с Libercat и Astra Linux

«Юнидата» объявила об окончании испытаний совместимости платформы «Юнидата» и продуктов на ее базе, в частности «Юнидата MDM», с Java Development Kit – Axiom JDK (разработанной компанией BellSoft), сервера приложений Libercat (разработанного компанией BellSoft) и операционной системы Astra Linux CE 2.12.44 («Орёл»).

Данный цикл совместных испытаний задумывался компанией «Юнидата» совместно с технологическими партнерами для поддержки усилий ее клиентов по импортозамещению в соответствии с общей стратегией компании.

Испытания показали полную совместимость продуктовых линеек компании при отсутствии какого-либо снижения эксплуатационных характеристик. Успешное завершение совместных испытаний позволяет снизить риски клиентов по «лоскутному» импортозамещению и перейти целиком на импортозамещённый стек в части задач управления основными данными предприятия и руководства данными.

Axion JDK – это прогрессивная среда разработки и исполнения Java с российской техподдержкой для коммерческих и государственных компаний.

Libercat – cервер приложений Java EE.

Astra Linuxоперационная система на базе ядра Linux, которая внедряется в России в качестве альтернативы Microsoft Windows и другим иностранным дистрибутивам Linux.

«Юнидата» – платформа управления данными, основанная на современном технологическом стеке свободного программного обеспечения (СПО).

«Юнидата» – это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающая их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.

Среди основных функций платформы «Юнидата» – централизованный сбор данных, поиск и объединение дубликатов, анализ данных и формирование статистики, стандартизация и обеспечение качества данных, их выгрузка в сторонние информационные системы, управление данными на основании внутренних регламентов предприятия, предоставление прав на действие с данными.

Платформа внесена в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры России.

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