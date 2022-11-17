Спрос на фитнес-трекеры среди россиян упал на 19% в 2022 году

Медицинский онлайн-сервис «Сберздоровье» совместно с ресурсом «Чек индекс», который анализирует обезличенные агрегированные данные «Платформы ОФД» с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров, провели исследование и выяснили, как за год изменился спрос и траты россиян на гаджеты для отслеживания показателей здоровья и состояния.

В 2022 г. россияне стали реже покупать фитнес-трекеры – спрос на эти устройства за 10 месяцев 2022 г. упал на 19% в сравнении год к году, а средняя стоимость выросла на 17% и достигла 1236 руб. Объем продаж пульсоксиметров и пульсометров снизился на 33% и 26% соответственно. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Сберздоровье».

По сути, единственным устройством для мониторинга здоровья, спрос на который остается стабильным и растет, остается тонометр – объем продаж за 10 месяцев 2022 г. оказался выше на 3%, а средний чек – порядка 1800 руб. – сохранился на уровне аналогичного периода 2021 г.

Основной спрос на устройства для мониторинга показателей здоровья в большей части перешел в онлайн, где в годовом сравнении даже наблюдается рост числа покупок в более универсальных категориях, как фитнес-трекеры и тонометры (в этих сегментах рост на 60-70%).

Эксперты «Платформы ОФД»/«Чек индекса» отмечают, что драйвером продаж умных устройств для мониторинга здоровья на протяжении последних двух-трех лет была пандемия коронавируса, которая уже выпала из потребительской повестки. Ажиотажный спрос и высокая база прошлых лет закономерно привели к снижению объема покупок таких товаров в 2022 г., особенно в категориях, напрямую связанных с симптомами и последствиями COVID-19 (пульсоксиметры и др.).

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса «Сберздоровье»: «Снижение смертности от коронавируса и появление более «легких» для организма штаммов инфекции вызвало падение продаж устройств, которые еще год назад были в топе востребованности у россиян – это пульсоксиметры, пульсометры. Не спадающая популярность тонометров обусловлена тем, что сердечно-сосудистые заболевания в России по-прежнему остаются одной из основных причин смертности. Важными факторами, влияющими на продолжительность жизни людей с хроническими заболеваниями, являются своевременный контроль показателей и оперативная реакция на их изменения. Современные решения дистанционного мониторинга показателей здоровья позволяют увеличить продолжительность жизни на срок до шести лет, значительно снизить вероятность наступления критических состояний и уменьшить нагрузку на систему здравоохранения. Мы ожидаем, что спрос на тонометры как минимум будет оставаться стабильным в ближайшие годы».

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