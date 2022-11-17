«Сбертех» представил решение для управления разработкой ПО

«Сбертех» представил новый российский программный продукт Platform V Works — семейство облачных инструментов для agile-разработки программных продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Входящие в его состав решения полностью заменяют инструменты управления производственным процессом западных вендоров, позволяя выстроить архитектуру для всего цикла DevOps.

Platform V Works автоматизирует управление всеми этапами создания продукта от идеи до внедрения в промышленную эксплуатацию и учитывает лучшие практики организации процесса производства ПО.

В состав продукта входят компоненты для решения следующих задач: управление задачами; управление требованиями; управление тестированием; управление репозиториями дистрибутивов; версионный контроль исходного кода и конфигураций; сборка ПО; развёртывание ПО; управление поставками дистрибутивов; генерация связанных синтетических тестовых данных для сквозных интеграционных тестов; контрактное тестирование API; аналитика и мониторинг производственного процесса; анализ зависимостей на лицензионную чистоту и уязвимости; анализ качества кода; управление проектными пространствами и доступами.

Инструменты интегрированы между собой и реализуют сквозной производственный процесс. Они созданы на базе собственных разработок и хорошо зарекомендовавших себя open source-технологий, которые соответствуют стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надёжности.

Решение входит в состав цифровой облачной платформы Platform V, но может поставляться индивидуально. Инструменты Platform V Works можно развернуть на инфраструктуре клиента или использовать по модели SaaS (software as a service — программное обеспечение как услуга), что позволяет применять его компаниям с различным ИТ-ландшафтом.

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертеха», сказал: «Мы разработали альтернативу популярным западным продуктам для управления разработкой ПО, не уступающую им по эффективности и функциональности. Комплекс решений Platform V Works изначально был создан для решения задач «Сбера», крупных корпораций и государственных учреждений, но его гибкая компонентная архитектура позволяет выбрать набор компонентов, подходящий для задач небольших компаний. Построение производственного процесса на основе компонентов Platform V Works позволяет повысить эффективность, скорость и качество создания продуктов. Чтобы обеспечить максимально удобный пользовательский опыт и сэкономить время перехода на отечественное решение, мы предусмотрели механизмы бесшовной миграции с западных аналогов».