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Подтверждена совместимость геоинформационной платформы RuMap-GIS с «Ред ОС»

Российские разработчики «Геоцентр-консалтинг» и «Ред софт» провели успешное тестирование программных продуктов. В результате компании подтвердили совместимость сервисов и наборов данных, входящих в состав геоинформационной платформы RuMap-GIS, с отечественной операционной системой «Ред ОС».

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

Геоинформационно-аналитическая платформа RuMap-GIS зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных. RuMap-GIS включает в себя геоинформационные данные «RuMap-данные» и программные средства «RuMap-сервисы» для отображения, обработки и анализа пространственных данных.

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