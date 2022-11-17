ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона»

Рыбинское предприятие «ОДК-Сатурн» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») с помощью «Испытательного полигона цифрового типа» развивает среду разработки и внедрения новых технологических решений. На данный момент реализованы девять проектов по промышленному интернету вещей, виртуальной реальности, сервисных инструментов, нейросетевых технологий и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Сегодня на своей инновационной площадке «ОДК-Сатурн» апробирует решения по основным направлениям сквозных цифровых технологий промышленного применения. Через совместные проекты развиваются индивидуальные и групповые цифровые компетенции сотрудников.

«На нашем “Испытательном полигоне” мы ведем “цифровое слаживание” технологий и специалистов – новых, ранее не использованных решений и носителей знаний, которые эти технологии должны внедрять. Несомненно, эффективность взаимодействия достигается, когда технологии и персонал поддерживают развитие друг друга», - отметил директор по информационным технологиям ПАО «ОДК-Сатурн» Евгений Алексеев.

Предприятием реализуются проекты оптимизации бизнес-процессов с помощью технологий программных роботов RPA, машинного зрения для контроля качества продукции и развития BI-инструментов для анализа. Сразу несколько работ связано с созданием обучающих модулей в виртуальной реальности (VR). В одном из проектов с применением VR-технологии смоделировано рабочее пространство полигона. Сегодня в специальном помещении есть необходимые вычислительные мощности, инфраструктура, оборудование.

Совместно с экспертами предприятия проекты ведут студенты старших курсов профильных вузов. Основой полигона стали «Лаборатории цифровых технологий», созданные «ОДК-Сатурн» с Рыбинским авиационным техническим и Ярославским техническим университетами.

«Ключевым фактором оценки на старте в 2020 г. мы определи не только количество внедряемых в производство цифровых продуктов, но и вовлеченных в цифровизацию новых специалистов. Профориентационная работа дала возможность выбирать претендентов на участие в проектах. За два года через школу полигона прошли десятки человек. Из них более половины влились в штат предприятия», - сказал начальник управления цифровой трансформации ПАО «ОДК-Сатурн» Александр Сорокин.

«ОДК-Сатурн» нацелен на привлечение молодых специалистов с кроссфункциональными компетенциями – с глубоким пониманием своей области, а также знаниями и опытом в смежных сферах. Ценятся умение решать задачи под ключ, системное мышление и стремление к самообразованию, понимание возможностей и рисков, связанных с применением новых технологий.

***

ПАО «ОДК-Сатурн»– двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. Входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». Является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» возглавляет управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.