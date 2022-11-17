Красноярские оптовики стали чаще контролировать разъездных сотрудников через цифровые сервисы

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о росте подключений сервисов для удаленного мониторинга сотрудников среди бизнеса Красноярского края. За первые три квартала 2022 г. количество компаний, которые подключили решение, контролирующее деятельность и перемещение сотрудников с разъездным характером работы, выросло на 20% по сравнению с таким же периодом прошлого года. При этом наиболее активно использовали удаленный контроль за сотрудниками представители малого и среднего бизнеса Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольший рост подключений сервиса в сегментах малого и среднего бизнеса показали предприятия оптовой торговли продуктами питания: на долю этой сферы приходится 42% новых клиентов. Сервис удаленного мониторинга здесь в основном применяется для контроля перемещений торговых представителей.

На втором месте по подключениям (28%) – компании из сферы услуг, от охранных предприятий и до клининговых служб и такси. Эти предприятия используют цифровой сервис МТС для рационального построения маршрутов и мониторинга автопарка. Службы безопасности применяют сервис удаленного мониторинга для более оперативного реагирования на срабатывание «тревожной кнопки», а также контроля за перемещением лиц, безопасность которых они должны обеспечить.

На третьем месте – строительная отрасль (15%). Застройщики используют сервис МТС в основном для контроля за разъездными строительными бригадами, а также для мониторинга строительной техники и оптимизации ее маршрутов.

«Пик подключений услуги МТС дистанционного мониторинга “Мобильные сотрудники” в Красноярском крае пришелся на весну текущего года, после того, как зарубежные поставщики аналогичных решений заявили об уходе с российского рынка. Решение МТС уже используют крупные красноярские ретейлеры, службы безопасности, логистические компании и промышленные предприятия, и спектр сфер деятельности, где его можно применять, еще шире. Наш сервис помогает не только контролировать местонахождение и скорость передвижения транспорта, но и показывает реальный расход топлива для предотвращения незаконных сливов и следит за техническим состоянием оборудования. К нам обращаются представители самых разных отраслей бизнеса, и для каждого клиента мы ищем решение, помогаем реализовать самые сложные и специфические запросы», – отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

«Мобильные сотрудники» позволяют ставить задачи специалистам, работающим удаленно, и контролировать их выполнение, получать отчет о перемещениях и посещении отмеченных на карте объектов, распределять заказы в автоматическом режиме, в зависимости от местоположения и загруженности сотрудника. Сервис позволяет в среднем на 10% снизить расход топлива уже в первый месяц после установки, и увеличить число обработанных заказов на 20% без увеличения штата.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.