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Продукты компании Goodt внесены в единый реестр российского ПО

Продукты Insight, Goodt WFM и Rostalent разработчика ИТ-решений для бизнеса Goodt (входит в группу «Ланит») вошли в реестр отечественного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Компания Goodt создает и внедряет различные цифровые продукты для бизнеса. Это Insight ‒ low-code платформа для разработки аналитических панелей и функциональных приложений, Goodt WFM ‒ решение класса workforce management для планирования графиков смен и мотивации персонала, Rostalent ‒ система управления талантами и опытом сотрудников.

Статус нахождения в реестре позволит российским государственным органам и компаниям с государственным участием приобретать лицензии и подписки на продукты Goodt в полном соответствии с требованиями законодательства.

Продукты Goodt наряду с другими решениями, входящими в российский реестр ПО, помогут решать комплексные задачи, связанные с обеспечением технологического суверенитета, независимости и безопасности цифровой инфраструктуры России.

«Для нас это важный шаг, который позволит полноценно и плодотворно сотрудничать не только с крупным бизнесом, но и с государственными заказчиками, обеспечивая устойчивое развитие российских ИТ-продуктов на совершенно новом уровне», ‒ отметил Максим Рябов, генеральный директор группы Goodt.

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Goodt — разработчик уникальных решений для повышения эффективности бизнеса и организаций. Создает инструменты для планирования, мотивации и управления эффективностью опыта сотрудников в сочетании с гибкой low-code платформой для создания приложений и бизнес-аналитики.

«Ланит» — «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.

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