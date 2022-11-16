Компания DCLogic запустила направление по интеграции корпоративных программных продуктов «Мой офис» для российских компаний.

Запущена масштабная программа миграции российских компаний на отечественное ПО. Разработчик ПО и системный интегратор крупных компаний объединяют усилия, чтобы обеспечить безопасный и быстрый переход отечественных компаний на российские ИТ-продукты. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

На фоне санкций сотрудничество с зарубежными производителями программного обеспечения стало проблемным. Российские компании ограничены в возможностях использовать, обслуживать, а иногда и контролировать уже приобретенные зарубежные программные продукты. Вопрос информационной безопасности в этой ситуации – один из наиболее острых. Причем для крупных системообразующих бизнесов этот вопрос выходит за рамки корпоративных интересов и приобретает критическое значение.

«По данным аналитики ведущих агентств по информационной безопасности, в 70% случаев первой жертвой целевых атак злоумышленников на предприятии становится рядовой пользователь. Поэтому о его безопасности следует позаботиться в первую очередь», – отметил Александр Галинский, директор департамента маркетинга компании DCLogic.

Миграция на защищенные российские программные продукты в этой ситуации становится для крупных компаний неизбежной, но имеет и свои особенности. В большинстве ИТ-инфраструктур крупных компаний используются решения зарубежных вендоров, и замена их на отечественные решения может приостановится некоторые процессы предприятия.

«Внедрение новых продуктов, а уж тем более миграция с зарубежных офисных решений требует наличия квалифицированных инженеров, опыта и знаний. Мы запустили направление консалтинга по внедрению решений “Мой oфис” для российских компаний. Услуга доступна для предприятий с распределенной ИТ-инфраструктурой, где трудятся больше сотни человек. Так как тут необходима не только поставка лицензий и поддержка, но и целый комплекс дополнительных работ, включая обучение персонала», – сказал генеральный директор DCLogic Евгений Шелестюк.

В рамках программы миграции с зарубежных решений на продукты «Мой офис» специалисты DCLogic помогают провести обучение сотрудников, переписать макросы с языка VBA на Lua, развернуть серверную и клиентскую части, организовать связь настольных приложений с облачными сервисами, а также адаптировать надстройки и дополнения.

По оценкам технических инженеров DCLogic, решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, неприкосновенность личной и рабочей информации, соответствуют отраслевым стандартам безопасности. В решениях «Мой офис» информационная безопасность заложена на уровне архитектуры продуктов, что гарантирует контроль над данными и высокую защиту от утечек. А для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе, для субъектов КИИ, существуют сертифицированные версии. Такие продукты регулярно проходят комплекс испытаний на проверку отсутствия незадекларированных возможностей и определяющих уровни доверия.