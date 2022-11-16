Дистрибьютор ALIDI сэкономил более 1 млрд руб. за год при использовании системы прогнозирования спроса Novo Forecast Enterprise

Дистрибьютор Procter & Gamble, Mars, Nestle, Jacobs в России и СНГ ALIDI рассказал о результатах работы с российской цифровой системой прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise. За последний год компания ALIDI сохранила более 1 млрд руб. и сэкономила 20% на фонде оплаты труда сотрудников отдела заказов. За три года использования технологий точность прогнозов потребительского спроса выросла на 45%. Об этом CNews сообщили представители Novo BI.

Директор по развитию бизнеса Novo BI Павел Синицын и директор по планированию и управлению товарными запасами ALIDI Дмитрий Фризен сошлись во мнении, что прогнозирование потребительского спроса и цифровизация в цепях поставок давно стали необходимостью.

Череда мировых кризисов заставила компании пересмотреть привычные решения для прогнозирования спроса, заявил Синицын. Выигрывает бизнес, который умеет адаптироваться под новые реалии и оперативно меняет планы, подстраиваясь под повестку дня. Справиться с этой задачей помогают технологии.

Дмитрий Фризен поделился результатами работы с Novo Forecast Enterprise. За год использования цифровой системы, оборотный капитал дистрибьютора снизился более чем на 1 млрд руб. Помимо этого, за несколько лет компании удалось повысить точность прогнозов с 40% до 85%, а с марта 2022 г. точность спроса — не ниже 78%. Также ALIDI сэкономила 20% на фонде оплаты труда сотрудников отдела заказов и в несколько раз повысила эффективность их работы. Кроме того, цифровизация прогнозирования спроса позволяет раз в сутки перестроить сценарий работы и операции по цепочке поставок.

Фризен отметил, что для эффективной реализации интегрированного планирования в цифровой среде необходимо обеспечить условия для свободного распространения информации, согласования процессов между всеми участниками цепей поставок. Также нужно сформулировать план действий для каждой бизнес-функции и персонализировать доступ, ответственность.

«Сегодня невозможно достичь высоких результатов без цифровизации процессов. Мы рады продемонстрировать, что отечественные ИТ-решения не уступают, а в чем-то даже превосходят, зарубежные продукты», — сказал Павел Синицын, директор по развитию бизнеса Novo BI.

«Благодаря многолетней работе с цифровой системой Novo Forecast Enterprise мы можем достигать бизнес-целей даже во время турбулентности. В компании мы стремимся совершенствовать организацию интегрированного планирования и ценим, что нашим партнером на пути к этому является российский вендор Novo BI», — отметил Дмитрий Фризен, директор по планированию и управлению товарными запасами ALIDI.

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Novo BI (резидент Skolkovo) — российский разработчик цифровой системы Novo Forecast Enterprise для прогнозирования спроса и интегрированного планирования в цепях поставок. В основе системы Novo Forecast Enterprise лежат математические алгоритмы и машинное обучение для расчета прогноза. Цифровизация планирования продаж и операций помогает компаниям повысить точность прогнозирования спроса, увеличить уровень логистического сервиса, сократить трудозатраты на организацию процесса планирования.