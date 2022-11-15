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Импортонезависимый ET Tech – кейс «Росатома» и ВШМ СПбГУ

Современный мир стремительно меняется, а вместе с ним меняется и запрос к системе образования: появляются новые методики, внедряются передовые технологии. При этом многие цифровые инструменты требуют дополнительной адаптации к образовательному контексту.

О том, как интегрировать интерактивные практики в занятия, можно узнать на бесплатном вебинаре от экспертов ВШМ СПбГУ и сервиса «Мой голос».

Госкорпорация «Росатом» и Высшая школа менеджмента СПбГУ адаптировали российский сервис онлайн-опросов «Мой голос» под образовательные задачи. Сервис станет частью методики интерактивного занятия для высшего образования.

Современное качественное образование – это постоянный поиск новых методов и инструментов. Один из способов для преподавателя повысить вовлеченность студентов – использовать цифровые сервисы и сделать занятия интерактивными.

«Мой голос» – сервис для интерактивных онлайн-опросов, разработанный в центре цифровых HR-технологий АО «Гринатом» – подразделении разработки HR Tech-решений госкорпорации «Росатом». Платформа включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а ее работа и развитие не зависят от решений иностранных компаний. Это позволяет без ограничений использовать «Мой голос» в организациях, реализующих программу импортозамещения.

В рамках совместного пилотного проекта функционал сервиса был адаптирован к ряду педагогических ситуаций: сбор обратной связи, экспресс-проверка знаний и поддержка дискуссии. Сервисом «Мой голос» могут одновременно пользоваться и те студенты, которые находятся в аудитории, и те, которые подключаются к занятию удаленно, что позволяет проектировать занятия без привязки к образовательной среде.

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ВШМ СПбГУроссийская бизнес-школа. ВШМ СПбГУ занимается цифровой трансформацией образовательного процесса, разрабатывает и внедряет новые подходы к проектированию образовательного опыта в цифровой среде. Один из таких подходов – проектирование интерактивных занятий – разработчики «Моего голоса» взяли за основу при адаптации функциональных возможностей сервиса для образовательных задач.

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