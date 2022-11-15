«Атомайз» вступил в Ассоциацию «Финтех»

Первый оператор информсистемы цифровых финансовых активов – «Атомайз» – вступил в Ассоциацию «Финтех» (АФТ). Решение о присоединении нового участника принял Наблюдательный совет АФТ. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

«Россия — одна из немногих стран в мире, где цифровые финансовые активы активно встраиваются в инфраструктуру классического финансового рынка. Это рождает новые ниши и возможности. Уверена, что партнерство с Ассоциацией “Финтех” поможет выстроить эффективный диалог с другими игроками и использовать преимущества новых технологий в интересах российской экономики», – сказала генеральный директор «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

На площадке Ассоциации «Атомайз» привнесет свою экспертизу в развитие таких направлений, как цифровые финансовые активы, открытые API (Open API), технологии распределенных реестров, цифровая ипотека, цифровой профиль физического лица.

«Содействие развитию перспективных цифровых инструментов, в частности ЦФА – одно из приоритетных направлений деятельности Ассоциации, и мы рады приветствовать в своих рядах представителя этого молодого рынка. АФТ выступает площадкой для диалога всех заинтересованных сторон – регулятора, участников финансового рынка, технологических компаний, операторов информационных систем и обмена ЦФА и бизнеса. Практический опыт “Атомайз” ценен для Ассоциации, партнерство поможет более эффективно работать над созданием технологических и регуляторных условий для развития и модернизации продуктов, сервисов и совершенствованию клиентского пути с применением ЦФА», — отметил генеральный директор Ассоциации «Финтех» Максим Григорьев.

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«Атомайз» — первая токенизационная платформа, получившая от Банка России статус оператора информационной системы по выпуску и обращению цифровых финансовых активов (ЦФА). Решение «Атомайз» на базе блокчейна и смарт-контрактов позволяет бизнесу работать напрямую с инвесторами и привлекать финансирование через ЦФА. В 2022 г. на платформе «Атомайз» состоялись около 10 выпусков, в том числе первый в России ЦФА на палладий. Среди задач, которые ставит перед собой команда «Атомайз», — развивать новый рынок цифровых финансовых инструментов, используя преимущества современных технологий.

Ассоциация «Финтех» учреждена в конце 2016 г. по инициативе Банка России и ключевых участников финансового рынка. Это межотраслевая площадка для взаимодействия банков, страховых и ИТ-компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, телеком-операторов, финтехов и регулятора. При участии АФТ разрабатываются и внедряются сервисы на основе технологии распределенного реестра, развивается розничное платежное пространство, реализуется проект «Развитие Открытых API» в финансовой сфере и др.