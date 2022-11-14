Платформа трехмерного виртуального прототипирования VR Concept работает на российской операционной системе «Альт образование»

Российские компании «ВР концепт» и «Базальт СПО» обеспечили корректную работу программной платформы VR Concept на операционной системе «Альт образование» 10. Специалисты VR Concept протестировали работу платформы в среде российской ОС, в том числе – с использованием шлема HTC VIVE. Положительные результаты подтверждены двусторонним сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «ВР концепт».

Созданный программный комплекс позволит образовательным организациям применять технологии виртуальной реальности на российской программной платформе, чтобы сделать процесс обучения максимально наглядным, увлекательным, интерактивным и одновременно – независимым от санкций.

«Современная школа, вуз или колледж должны давать учащимся не только качественные знания, но и практические навыки. Инновационные технологии виртуальной реальности “ВР концепт” и операционные системы “Базальт СПО” отлично подходят для решения этой задачи и одновременно нивелируют риски санкционной зависимости, – сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«Программная платформа, созданная совместно с “Базальт СПО”, позволяет преподавателям внедрить технологии VR и раскрыть возможности образовательной деятельности без оглядки на ограничения по использованию иностранного ПО. Виртуальная реальность является сквозной технологией, внедрение которой в образовательный процесс активно поддерживается государством, поэтому мы рассчитываем на масштабное использование нашего решения в вузах, колледжах, школах, организациях дополнительного образования и учебных центрах», – отметил генеральный директор VR Concept Денис Захаркин.

***

VR Concept — российская компания, разработчик одноименного инструмента трехмерного виртуального прототипирования (единственного в своем роде в России). VR Concept предоставляет набор инструментов для работы с виртуальным цифровым прототипом будущего здания, автомобиля, самолета, судна и любого другого сложного изделия на всех этапах его разработки от визуализации бизнес-идеи до проведения виртуальных испытаний и внесения изменений на этапе проектирования.

«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.