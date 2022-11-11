Платформа бизнес-аналитики из «Сколково» внесена в реестр российского ПО

Платформа Storm Navigator разработчика решений в области бизнес-аналитики StormCorp внесена в реестр российского программного обеспечения. Система резидента «Сколково» позволит импортозаместить продукты иностранных компаний.

Storm Navigator – это платформа бизнес-аналитики, работающая в режиме реального времени. Решение характеризуется низкой стоимостью интеграции и владения, а также высокой скоростью внедрения. Система не требует перестройки бизнес-процессов заказчика и дополнительной серверной инфраструктуры.

Антон Михайлов, сооснователь и коммерческий директор StormCorp: «Изначально мы занимались развитием нашей платформы Storm, клиентами которой были пользователи из Европы. Затем решили адаптировать ее для российского рынка. Разработали автоматический коннектор, позволяющий получать данные из систем “1С”, внесли некоторые другие изменения. Эта версия платформы получила название Storm Navigator. Аналитические решения на ее основе помогут импортозаместить системы иностранных разработчиков, а также решать задачи обработки и визуализации данных, в том числе среднему и малому бизнесу».

Платформа Storm Navigator автоматизирует процессы, которые производятся вручную, и формирует систему дашбордов – интерактивных динамических ответов. Вид выдачи информации зависит от исходных данных желаемого результата: диаграммы, графика, сводные таблицы и т.д. Например, девелоперы и строительные компании используют дашборд для расчета текущей себестоимости объекта строительства, банки могут отслеживать динамику инвестиционного портфеля клиента, торговые центры наблюдать за динамикой товарооборота.

Николай Булатов, и. о. директора по акселерации по направлению «Промышленность» кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Команда StormCorp привлекла внимание к своей аналитической платформе еще в прошлом году, став победителем сколковского акселератора Build UP 2021 и получив право запуска пилотного проекта с одним из девелоперов-партнеров акселератора. Крупные застройщики в настоящее время активно реализуют процесс импортозамещения в рамках своей ИТ-инфраструктуры, как и компании из других отраслей. В том числе, поэтому для уверенного и полноценного внедрения важно наличие решения в реестре российских программ».

Последние пять лет рынок систем бизнес-аналитики стабильно растет. В 2022 г. наибольший интерес вызывают отечественные решения. Российский BI-рынок в 2021 г. по разным данным составил 25 млрд руб. с планируемым ростом в 15%.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.