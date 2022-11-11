«Иннотех» и «Дататех» представили графовую платформу Mirion

Группа «Иннотех», поставщик решений для цифровизации бизнеса, и компания «Дататех» (входит в группу «Иннотех») представили графовую платформу Mirion.

Одна из главных потребностей банковской системы сегодня – проведение качественного скоринга клиента и снижение рисков мошеннических операций, отмечают представителли «Иннотеха». Графовая платформа Mirion призвана закрыть данную потребность.

Основные задачи графовой платформы Mirion – исследование связей не только клиента, но и его окружения, а также упрощение процесса принятия решения в задачах, где связи являются ключевыми характеристиками, например, при выявлении подозрительных операций по счету или продажа продуктов и услуг в группу компаний.

Платформа Mirion может использоваться при построении портрета клиента, анализе ведомости материалов (BOM), противодействии отмывания денег (AML), моделировании ИТ-архитектуры и построении поисковых запросов. Платформа отслеживает юридические, экономические и бенефициарные связи, анализирует гипотезы о мошеннических схемах и помогает выявить подозрительные данные.

«Механизм Mirion универсален и подходит для решения широкого спектра задач. Благодаря графовой аналитике Mirion получает полную информацию о клиенте и его окружении. Платформа может установить факт мошенничества, а также помогает в механизме противодействия отмыванию денег, позволяя проследить всю цепочку контрагентов. Платформа предоставляет гибкие возможности поиска, выстраивает сложную логику поисковых запросов», – сказал Павел Бабурин, директор по стратегическим проектам «Дататех»

Платформа упрощает анализ связанных данных и оптимизирует процесс принятия решений, позволяет ускорить работу бизнес-пользователей. Дополнительно предусмотрена возможность добавления результата поиска в проект для проведения более детального исследования.

При подключении к платформе клиентам предлагается конфигурируемое решения, а также интеграция со сторонними сервисами. Команда проекта может настроить и кастомизировать решение под конкретные задачи и требования клиента, а также осуществлять дополнительное сопровождение при разработке и внедрении систем.